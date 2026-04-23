חופשת קיץ שהייתה אמורה להיות חלום הפכה לסיוט עבור משפחה ישראלית שהזמינה אירוח במלון באילת. תמורת 5,000 שקלים, ציפו בני המשפחה לחדר מפואר כפי שהוצג באתר המלון, אך המציאות שחיכתה להם הייתה שונה לחלוטין: סדינים מלוכלכים, עובש על הקירות, מזגן רועש וספות קרועות.

במקום להירגע ליד הבריכה, מצא עצמו האורח במסע חיפושים נואש אחר מלון חלופי בעונת השיא. הדרמה המשפטית שהתפתחה בעקבות כך חושפת את שיטות השיווק הבעייתיות בענף המלונאות הישראלי, ומהווה תמרור אזהרה לבתי מלון בכל הארץ.

"פער מהותי ולא הבדל שולי"

בפסק דין נוקב, דחה השופט עמית יריב את טענות המלון לפיהן מדובר ב"בחירה אישית" של האורח. "קיים פער משמעותי בין תמונות החדרים באתר לבין המציאות בשטח", קבע השופט, והבהיר כי אין מדובר בעניין של תאורה או צילום מקצועי, אלא בהזנחה תחזוקתית ואבזור לקוי שעולים לכדי הטעיה לפי חוק הגנת הצרכן.

השופט הדגיש כי הצרכן הסביר מסתמך על המצג הוויזואלי בעת ההזמנה, וזכאי לקבל בדיוק את מה ששילם עבורו. "התמונות באתר המלון הן התחייבות חוזית לכל דבר", נקבע בפסק הדין, "ואין להתייחס אליהן כאל עיצוב גרפי בלבד".

הניסיון הכושל להחלפת חדרים

על פי כתב התביעה, למשפחה הוצעו שלושה חדרים חלופיים, אך כולם סבלו מאותם ליקויים בדיוק. מצב זה אילץ את בני המשפחה לעזוב את המלון לאלתר ולחפש אירוח חלופי בעיצומה של עונת השיא, כאשר המחירים גבוהים במיוחד והזמינות מוגבלת.

למרות שהתובע דרש פיצוי בסך 10,000 שקלים, בית המשפט העמיד את הפיצוי על 4,000 שקלים. הסכום כולל החזר כספי מלא בגין התשלום עבור האירוח, וכן פיצוי נוסף בגין עוגמת הנפש הקשה שנגרמה למשפחה שציפתה לחופשה נעימה.