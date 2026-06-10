אלי שרעבי תוקף: "אין לי עניין עם ראש הממשלה"

שורד השבי אלי שרעבי, ששוחרר לאחר 491 ימים קשים מנשוא בשבי חמאס, התבטא היום (רביעי) בדברים נוקבים בריאיון לתקשורת. שרעבי הבהיר כי מאז שחזר מהשבי הוא לא נפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו – וכי אין לו כל עניין במפגש כזה.

"אינני מבזבז את האנרגיות שלי במקומות שברור לי שלא יצמחו מהם דברים טובים", הסביר שרעבי את סירובו. "גם אם ישנם כאלו המצפים שאשמש כקול המייצג ציבור מסוים – אינני מעוניין לייצג, לא נבחרתי לכך".

"זו נאיביות לחשוב שמפגש ישנה משהו"

שרעבי הוסיף וציין כי לדעתו פגישה שכזו לא תביא לתועלת מעשית כלשהי. "זו נאיביות לחשוב שאשב עם ראש הממשלה, אומר את הדברים הנכונים והמדויקים, והדבר ישנה משהו", אמר. "אינני רוצה להיות במקום שבו דבריי יישמעו ויעברו הלאה ללא שום השפעה. חבל על הזמן".

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כשנשאל על ידי המראיין האם לא היה רוצה לפחות להביט לראש הממשלה בעיניים ולדרוש תשובות על כך שטרם הוקמה ועדת חקירה, השיב שרעבי: "ומה לדעתך תהיה התשובה? נניח שאשאל אותו, מה ייצא לי מזה? האם ברגע שאומר לו זאת, הוא יקבע ש'הנה אלי שרעבי ביקש, אז מחר אקים ועדת חקירה'? לא, זה פשוט לא יקרה".

שרעבי ציין כי נפגש בעבר עם שרים שונים ושוחח עמם, אך אינו רואה טעם במהלך דומה מול ראש הממשלה.

"למישהו לא נוח עם ועדת חקירה כזאת"

בדבריו התייחס שרעבי בכאב לעובדה שעד כה טרם הוקמה ועדת חקירה ממלכתית לבחינת מחדלי שמחת תורה והמלחמה, וציין כי הדבר פוגע קשות ביכולת של המדינה להפיק לקחים לעתיד.

"גדלתי במקום שהתנהל כארגון לומד", סיפר שרעבי. "מקום שמנתח דברים, לומד מהפעולות שלו, מסיק מסקנות ומנסה להשתפר. כך פועלים גופים מתוקנים, וכך נהגה תמיד גם מדינת ישראל – שהקימה ועדת חקירה לאחר כל מלחמה כדי ללמוד ולהסיק מסקנות".

"כשלא עושים את זה במשך אלף ימים, ברור שלמישהו לא נוח עם ועדת חקירה כזאת", הוסיף. "ברור שיש מי שאינו מעוניין בה, וזה מכעיס אותי כאזרח". שרעבי טען כי העובדה שאין רצון לחקור וללמוד כדי למנוע הישנות של אסון כזה בעתיד, מעציבה אותו אף יותר משהיא מכעיסה אותו.

בוחר להמשיך קדימה

לצד הביקורת הנוקבת, ביקש שרעבי להבהיר כי למרות הטרגדיה האישית והלאומית, הוא מסרב לשקוע במרירות. "אינני רוצה להימצא כל היום בהתבוססות ברגשות שליליים כמו כעס ויצר נקמה", אמר. "אני בוחר להמשיך קדימה, להסתכל אל העתיד, לבנות ולעשות".