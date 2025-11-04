נשיא המדינה נפגש עם אלי שרעבי, שורד השבי של חמאס, לרגל יציאתו לאור באנגלית של ספרו "חטוף" – שיהיה ספר עדות ראשון מהשבי בתפוצה עולמית| הרצוג: "אני מקווה שהמאמץ של ראש הממשלה ושל נשיא ארה״ב, יחד עם הפעילות הבינלאומית האדירה בהובלת המתווכות, יביא לתוצאה להחזרת כלל החטופים" (בארץ)
טקס מרגש נערך הבוקר (רביעי) כאשר שורד השבי אלי שרעבי, זכה לכתוב אותיות בספר התורה המיוחד שיוכנס ברוב פאר והדר לבית הכנסת בקיבוץ בארי - פרי יוזמתה הברוכה של ניצולת הטבח בשמחת תורה | שורד השבי קרא לאחדות עם ישראל (ברנז'ה)
שמונה חטופים ששוחררו מעזה, קיימו ביקור מיוחד בבית הלבן ונועדו עם הנשיא טראמפ, שהוציא אחרי המפגש הודעה חשובה נגד חמאס | לאחר הביקור, הוזמנו שורדי השבי לנאום של טראמפ בקונגרס, אך שם חלק מהם נחלו אכזבה כשטראמפ כמעט ולא התייחס לנושא החטופים; "מקווים שלא נמאס לו כבר" (חדשות בעולם)
נתניהו קיים אמש שיחה טלפונית עם אלי שרעבי, שורד השבי ששוחרר לאחרונה ובקרוב יפגש עם הנשיא דונלד טראמפ, והביע התנצלות: "סליחה שלקח לנו כל כך הרבה זמן" | שרעבי לנתניהו: "מודה לך על כל המאמצים שאתה עושה" | צפו בשיחה (אנשים)
שורדי השבי יאיר הורן, עומר שם טוב, בני הזוג קית' ואביבה סיגל, קיבלו היום הזמנה לפגישה עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ביום שלישי בבית הלבן, לצד אלי שרעבי שהוזמן מוקדם יותר | הם הוזמנו גם להשתתף בנאום "מצב האומה" שייערך בקונגרס ביום שלישי (חדשות, בעולם)
לאחר 491 יום בשבי מפלצות החמאס, הבוקר (שבת) שוחררו לישראל אלי שרעבי, אוהד בן עמי ואור לוי, לא לפני שאולצו לעבור מסע השפלה על ידי הארגון הרצחני בפני המון עזתי | השבים מתארים רעב ממושך, השפלות ועינויים לצד התעללויות פסיכולוגיות מצד שוביהם | כל הפרטים (חדשות)