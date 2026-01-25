אחרי חקירת גורמים מעורבים ואיסוף חומר רב, פרסמה היום וועדת החקירה לפרשת הצוללות דו"ח שבו האשימה את הממשלות בכך שלאורך שנים התחמקו מקביעת מדיניות ברורה בנושא | "המל"ל כשל", נכתב בין היתר, בכך שלא אתגר את מערכת הביטחון | יש גם המלצות סודיות שהועברו רק ל"גורמים רלוונטיים" (אקטואליה)
יוזם החוק להקמת ועדת חקירה פרלמנטרית ח"כ אריאל קלנר, עלה לדוכן כדי להציג את החוק לפני ההצבעה, חברי הכנסת של אופוזיציה ומשפחות שכולות שהגיעו למשכן - הפנו את הגב לקלנר, ח"כים מהאופוזיציה הוצאו החוצה (חדשות כנסת)
"זו תהיה ועדת חקירה שוויונית. לשום צד לא יהיה שום יתרון במינוי חברי הוועדה", הסביר ראש הממשלה נתניהו על הקמת הוועדה החדשה לחקירת השביעי באוקטובר שאושרה היום בוועדת השרים | צפו בדבריו ובפנייה שלו לראשי האופוזיציה (חדשות בארץ)
לאחר שדווח כי ראש הממשלה יעמוד בראש צוות השרים שייתן את המנדט להקמת ועדת חקירה, תקף חבר הכנסת בני גנץ: "קידום ועדות קישוט פוליטיות למחדל הגדול ביותר מאז הקמת המדינה הוא קודם כל פגיעה בביטחון, אבל גם בושה גדולה" (חדשות)
נתניהו שיתף מאמר מהמגזין Jacobin, אותו הגדיר בנט כ"אנטישמי ומבחיל", תוך שהוא מקדם קונספירציות על קשר בין פרשיה בינלאומית למוסד | בנט האשים: "קידום אינטרסים אישיים תוך פגיעה ממשית במעמדה הבינלאומי של ישראל" (פוליטי)
בנו ובנותיו של מני גודארד הי"ד, שגופתו הוחזרה בשבוע שעבר מידי המרצחים של חמאס, ספדו לו בכאב בהלוויה שהתקיימה בבית העלמין בקיבוץ בארי: "אני רוצה להגיד לך שאני אוהב, שאני מתגעגע, ואני רוצה גם לבקש סליחה. סליחה שלא הצלחתי להציל אותך ואת אמא, סליחה שלפעמים לא הייתי בן טוב, סליחה שלקח יותר מדי זמן להביא אותך לקבורה", ספד בנו (חדשות בארץ)
העסקה לשחרור חטופים והחשש ששלב ב' לא יצא אל הפועל; הדרישה שחמאס לא יישאר ברצועת עזה; היום שאחרי ותוכנית טראמפ לפינוי הרצועה; האיומים של בצלאל סמוטריץ'; הצעת הפשרה שלו להקמת ועדת חקירה ממלכתית; הביקורת על היועמ"שית וסערת חוק הגיוס | השר זאב אלקין בריאיון מקיף לישי כהן (פוליטי)
חבר הכנסת גנץ, התייחס היום בפתח ישיבת הסיעה בכנסת לשלל נושאים העומדים על הפרק | לגבי הצעת הפירוז אמר: "מי שחושב שאחרי שחרור החטופים נשב בשקט וניתן לרוצחי חמאס לשלוט ולהתחמש על גבולנו – חי בשישה באוקטובר" | על ההתקרבות לגדר אמר: "שטח החיץ הוא שטח השמדה – המציאות שנקבע היום, היא הביטחון של תושבי הדרום" | צפו (אקטואליה)
באופן חריג תתקיים הערב (ראשון) ישיבת ממשלה בה ידונו השרים בעתירה להקמת ועדת חקירה ממלכתית לאירועי המלחמה | היועמש"ית התומכת בדרישה נגד הממשלה צפויה להשתתף בדיון | ראש הממשלה עצמו תומך בהקמת ועדת חקירה ממשלתית בלבד (בארץ)