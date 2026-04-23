סולברג לממשלה: "כמה זמן אפשר להמתין? 3 שנים!"

בית המשפט העליון התכנס הבוקר (חמישי) לאחד הדיונים הדרמטיים והמורכבים ביותר בתולדותיו - הדיון בעתירות המחייבות את הממשלה להקים ועדת חקירה ממלכתית לבחינת מחדלי השבעה באוקטובר. הדיון, שהתקיים בפני הרכב מורחב של שבעה שופטים בראשות המשנה לנשיא השופט נעם סולברג, התאפיין בעימות חריף בין השופטים לבין נציג הממשלה.

כך נראו 90 הדקות הראשונות בדיון:

"אנחנו פותחים את הדיון המאוחד בעתירות שעניינן הקמת ועדת חקירה ממלכתית לבדיקת אירועי שבעה באוקטובר והמלחמה", פתח השופט סולברג את הדיון. "נקודת המוצא של כולנו היא שמדובר באירוע המכונן והקשה ביותר בתולדות המדינה. השאלה שלפנינו אינה 'האם' לחקור - על כך יש הסכמה - אלא 'איך' ו'מתי'. חלפו כמעט שלוש שנים מאז פרוץ המלחמה, ועלינו לבחון האם ההימנעות מהקמת הוועדה עד כה חורגת ממתחם הסבירות".

"זה עדיין לא הזמן למרות שעברו 3 שנים"

עו"ד מיכאל ראבלו, נציג הממשלה וראש הממשלה, ניסה להציג את עמדת הממשלה: "הממשלה מבינה את כובד המשקל. אבל עלינו לזכור את המציאות הביטחונית. אנחנו מצויים במצב שיש הפסקת אש שיכולה להסתיים בתוך כמה ימים. בלבנון יש כעת כמה אוגדות ולא ניתן לומר שהמלחמה הסתיימה. הדרג המדיני והפיקודי הגבוה ביותר חייב להיות ממוקד בניהול המלחמה ולא בהכנת עדויות לוועדת חקירה".

השופט סולברג לא השתכנע מהטיעון: "עו"ד ראבלו, ההיסטוריה שלנו מלמדת אחרת. במלחמת יום כיפור הוקמה ועדת חקירה בזמן שהמלחמה עדיין התנהלה, בשלבים שבהם הלחימה הייתה עצימה לא פחות. כמה זה אפשר להמתין? עברו כמעט 3 שנים! האם מדינת ישראל יכולה להרשות לעצמה להשאיר את המחדל הגדול ביותר ללא חקירה עצמאית במשך זמן כה רב?"

בתגובה הבהיר עו"ד ראבלו: "זה עדיין לא הזמן למרות שעברו 3 שנים. הדבר המרכזי כרגע זה שמדינת ישראל תנצח בכל החזיתות. כמובן שצריך לחקור, אבל כעת זה לא הזמן. רוצים לחקור גם מה שהיה לפני 7 באוקטובר, את כל הקונספציה של עשור אחורה - זה דורש משאבי קשב עצומים".

"הטלת פצצה בדיון"

השופטת יעל וילנר הביעה תדהמה מעמדת הממשלה: "אני באופן אישי חושבת שזה שינוי דרמטי בעמדת הממשלה. עד עכשיו נאמר שהממשלה תחקור 'בסיום המלחמה'. עכשיו אדוני טוען שכל עוד יש אוגדות בצפון וכל עוד הפסקת האש שבירה - זה לא הזמן? זה נשמע כמו דחייה למועד בלתי ידוע".

כשעו"ד ראבלו ניסה להסביר שהממשלה תחקור רק לאחר שתנצח בכל החזיתות, הגיבה השופטת וילנר בחריפות: "הטלת פצצה בדיון. רק אחרי שננצח אז נתחיל לחקור? מי מגדיר מהו ניצחון? האם זה אומר שבית המשפט צריך לעמוד מנגד כשהחקירה נדחית לשנים?"

השופט עופר גרוסקופף הצטרף לביקורת והעלה שאלה נוקבת: "אדוני מדבר על 'גיוון'. האם החשש האמיתי של הממשלה הוא לא מעצם החקירה, אלא מהעובדה שוועדת חקירה ממלכתית ממונה על ידי נשיא בית המשפט העליון? האם הממשלה לא חוקרת רק כי נוח לה לשלוט בזהות החוקרים?"

הממשלה: "הצעת החוק תעבור עד סוף מושב הקיץ"

עו"ד ראבלו ניסה להציג מסלול חלופי: "מנסים להגיע להסכמה עם קבוצת פרופסורים ובקשר עם חברי כנסת באופוזיציה כדי להגיע להסכמות רחבות על מבנה הוועדה. הממשלה מעוניינת ב'ועדת חקירה לאומית' שתהיה רחבה ומגוונת יותר. הכוונה שלנו היא שעד סוף מושב הקיץ הצעת החוק להקמת הוועדה תעבור בכנסת".

השופט סולברג הביע ספקנות: "ועדה שכזאת תגיע לחקר האמת? אתם מציגים ועדה עם נציגים פוליטיים מובהקים". עו"ד ראבלו השיב: "אין כמעט דבר במדינה שפוליטיקאים לא מעורבים בבחירה".

השופט חאלד כבוב הצטרף לביקורת: "אמון הציבור נבנה על עצמאות. כשממשלה מנסה לחוקק חוק שיאפשר לה לבחור את חוקריה, האמון הזה נפגע. הצעת החוק שאתם מדברים עליה תקועה כבר חודשים. בינתיים הראיות נעלמות. אנשים שוכחים".

השופטת דפנה ברק-ארז הוסיפה: "אדוני טוען שהמלחמה נמשכת, אבל בחיים האזרחיים הכל מתנהל כרגיל. יש תקציבים, יש מינויים, יש פוליטיקה. רק החקירה צריכה להמתין?"

עימות בין משפחות שכולות

לקראת הדיון התקיים עימות דרמטי מחוץ לבניין בית המשפט בין משפחות שכולות שדורשות להקים ועדת חקירה ממלכתית לבין משפחות מפורום הגבורה המתנגדות לכך. העימות הסתיים בחיבוק בין האבות השכולים, בסצנה שסימלה את הקרע העמוק בציבור הישראלי סביב הסוגיה.

בשל הרגישות הביטחונית והציבורית הרבה, קיבל בג"ץ החלטה חריגה למנוע כניסת קהל לאולם בית המשפט מחשש להתפרעויות, אך הדיון שודר בשידור חי. כזכור, לפני מספר חודשים הוציא בג"ץ צו על תנאי המורה לממשלה לנמק מדוע לא תפעל להקמת ועדת חקירה לפי סעיף 1 לחוק ועדות חקירה.

הדיון ממשיך, והשופטים צפויים לקבל החלטה בשבועות הקרובים בשאלה האם יכפו על הממשלה להקים ועדת חקירה ממלכתית או שיאפשרו לה להמשיך בקידום המסלול החלופי של ועדת חקירה לאומית. ההחלטה צפויה להיות בעלת השלכות היסטוריות על יחסי הרשויות במדינת ישראל.