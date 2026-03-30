מחדל שירותי בראשון לציון: לקוחה שסבלה ממכונת כביסה שלא סוחטת ומהתעלמות חוזרת של טכנאי חברת 'אלקטרה', תזכה לפיצוי של אלפי שקלים. הרשמת הבכירה קבעה כי החברה שלחה טכנאים לשווא והורתה על ביטול העסקה והשבת מלוא הכסף בתוספת פיצוי דרמטי (חוק ומשפט)
דרמה בבית המשפט המחוזי: צד הרש"מ הגיש בקשה דחופה לביטול פסק בוררות, בטענה למחטף משפטי שמפקיע זכויות היסטוריות בישיבת פוניבז'. לטענת המבקשים, הקביעה כי הרב מרקוביץ' אינו רשאי להשתמש בשם המוסד היא פגיעה אנושה בתקנת הציבור ובסדרי עולם (עולם הישיבות)
בית המשפט בתל אביב קבע פיצויים כספיים נגד דיירים שמנעו משכניהם להיכנס למקלט בזמן מתקפת טילים מאיראן, בטענה שנביחות הכלבים הפריעו להם | השופטת קבעה: מדובר בהפרת חובה חקוקה ובסיכון חיי אדם ממשי, למרות קיומו של סכסוך שכנים קודם (חוק ומשפט)
כתב אישום הוגש נגד הורים משכונת הדר יוסף בתל אביב שהציבו מיגונית בחצרם להגנה מפני הטילים הבליסטיים מאיראן. למרות עשרות ההרוגים במלחמה והיעדר מקלטים ציבוריים, קבעה השופטת כי הצבת המבנה ללא היתר בנייה מהווה עבירה פלילית חמורה (בארץ, חוק ומשפט)
תביעת ענק בסך 4.5 מיליון ש"ח הוגשה נגד חברת החשמל בעקבות שריפת הענק בעין כרם. המחדל התשתיתי, שהוביל להשמדת מאות יצירות אמנות נדירות של איוון שוובל, נדון בבית המשפט המחוזי מרכז. משרד ההגנה הבריטי וחברת החשמל עומדים במוקד הסערה הציבורית והמשפטית בישראל (חוק ומשפט)
כתב אישום נגד 13 מהחשודים בפרשת ההברחות לעזה היה צפוי להיות מוגש בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, אך נדחה בשל השלמות חקירה | בנוסף, בפרקליטות תכננו להגיש הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום גם נגד קרוב משפחתו של ראש השב"כ דוד זיני, בגין מעורבות בפרשה, אך גם הליך זה נדחה (משפט)
אסף שמואלביץ' המשמש גם כעורך דין פעיל, התחזה לקצין בדרגת סרן וחדר לחמ"לים בתחילת המלחמה • הוא הקליט שיחות סודיות והעביר מידע לגורמים לא מוסמכים • המדינה ביקשה להסתיר זהות קצינים בכירים שהיו מעורבים | פרשה חסרת תקדים (חדשות בארץ)
פסק דין עקרוני של השופט קובי ורדי קובע: לרשויות המקומיות אין סמכות חוקית לעקוב אחר אזרחים במרחב הציבורי ללא חקיקה מפורשת של הכנסת • האם דוחות העבר ששולמו במיליוני שקלים עומדים בפני ביטול? ומה יקרה אם אזרח יתבע עירייה על גבייה לא חוקית (משפט)
המשטרה מבקשת להאריך ב-60 יום את המגבלות על יונתן אוריך, כולל איסור כניסה ללשכת רה"מ • במוקד: הקשר לחברת 'פרספשן' שבבעלות ישראל איינהורן, המוגדר בבקשה כ"עבריין נמלט" שמתחמק מחקירה • "קיים חשש לעקיפת איסור הקשר בין המעורבים" (בארץ, חוק ומשפט)
בית המשפט חייב את חברת מועצת העיר אשדוד בפיצוי של 30 אלף שקלים לאחר שייחסה לעיתונאי עובדות שגויות • מנגד, השופט לא חסך את שבט ביקורתו מהתובע: "דיבורו היה כשל אחד האדם ולא כשל עיתונאי אחראי" • בצעד חריג נפסקו הוצאות של שקל אחד בלבד (בארץ, חוק ומשפט)
סנגוריו של יונתן אוריך טוענים כי תנאי ההרחקה פקעו - והוא בדרך חזרה ללשכת נתניהו. מנגד, המשטרה מודה בטעות "טכנית" אך דורשת לעצור את המהלך בדקה ה-90 | האם החשוד במגע עם סוכן זר והלבנת הון יחזור לזירת הפעילות החשודה, לכאורה? (בארץ, חוק ומשפט)
במבצע הסברה חסר תקדים, הרשות לאיסור הלבנת הון מסמנת את "שומרי הסף" החדשים: רשימת האינדיקציות שתחשוף האם עסקת הנדל"ן התמימה לכאורה היא למעשה צינור להעברת כספי טרור. מעסקאות במיקומים מחשידים ועד לחשבונות נאמנות מסתוריים - כך נראית החזית החדשה במלחמה בהון השחור (בארץ, חוק ומשפט)