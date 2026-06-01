תקרית חריגה התרחשה היום (שני) במהלך משפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, כאשר השופטת רבקה פרידמן-פלדמן דחתה בחריפות את בקשתו לדחות את הדיון בשל טקסים ביטחוניים. "שיתאימו את עצמם אלינו", הבהירה השופטת בתגובה נחרצת.

ראש הממשלה פנה לשופטים בבקשה לדחות את הדיון היום ומחר, תוך שהוא מציין כי מתוכנן טקס חילופי ראש מלמ"ב היום, וכן טקס כניסת ראש המוסד החדש מחר בבוקר, עד השעה 12:00. נתניהו הדגיש כי מדובר באירועים חשובים שבהם הוא משמש כמפקד הישיר של המינויים.

"טקסים? עם כל הכבוד"

השופטת פרידמן-פלדמן לא התרשמה מהנימוקים. "שהם יתאימו את עצמם אלינו", השיבה בנחרצות. "כשיש עניינים ביטחוניים, אין מה לעשות. טקסים? עם כל הכבוד, או שיתאימו את עצמם, או שנמשיך כרגיל".

עורכת הדין נועה מילשטיין, מצוות ההגנה, ניסתה להסביר כי מדובר באירוע המתקיים אחת לארבע שנים, אך השופטת לא שינתה את עמדתה. "אז לתאם את זה לצהריים", הציעה. "יש דברים אחרים, כשאין ברירה, אנחנו מבטלים דיונים ולא אומרים מילה, מבטלים כשצריך. טקסים, זה באמת... במצב שאנחנו נמצאים בו, שאנחנו מסיימים לסיים, שוב ושוב מנסים, אין מה לעשות, יש מלחמה, אנחנו מקצרים ומקצרים".

"המינימום הוא שנוכל לקיים את האירוע כסדרו"

השופטת פרידמן-פלדמן המשיכה והדגישה את חשיבות סיום העדות במהירות האפשרית. "המינימום הוא שכשזה לא מצב ביטחוני, נוכל לקיים את האירוע כסדרו", אמרה, תוך שהיא מבחינה בין מצבים ביטחוניים דחופים לבין טקסים פורמליים.

ראש הממשלה ניסה להציע פתרון חלופי ושאל האם ניתן להביא עדים אחרים במקום, אך השופטת דחתה גם זאת. "אנחנו צריכים לסיים עם העדות של אדוני כמה שיותר מהר. כל השאר קורה במקביל. אין מה לעשות", הבהירה.

נתניהו ניסה להדגיש את חשיבות נוכחותו בטקסים: "אני המפקד הישיר, גם של ראש המוסד, זה אירוע חשוב. זה יחד עם המטה הכללי". אולם השופטת פרידמן-פלדמן סיכמה: "אנחנו נשקול ונחליט לקבל החלטה".

כזכור, בשבועות האחרונים נעתרו השופטים למספר בקשות של ראש הממשלה לקיצור ימי העדות בשל עניינים ביטחוניים ומדיניים דחופים. הפעם, לעומת זאת, קבעה השופטת קו ברור בין מצבים ביטחוניים אמיתיים לבין טקסים, גם אם חשובים.

לבסוף השופטת התרצתה והסכימה לאפשר לרה"מ נתניהו לצאת לטקס חילופי ראש המלמ"ב בין 11:00 ל-12:00. לגבי מחר, תינתן החלטה בהמשך.