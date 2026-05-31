סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין החריף הערב (ראשון) את המתקפה של בכירי הקואליציה נגד מערכת המשפט, כאשר הביע תמיכה פומבית בדבריו של יו"ר ש"ס הרב אריה דרעי.

לוין כתב: "אני מצטרף לקריאתו של חה"כ הרב אריה דרעי שלא להחריש עוד. אני קורא לקיום ישיבה דחופה של ראשי מפלגות גוש הימין. הגיע הזמן שנקבל שורת החלטות אופרטיביות, אשר יחזירו את השליטה במדינה לממשלה, וישימו סוף לאנרכיה השיפוטית".

מי שהצטרף לדברים הוא השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר שכתב: "אני שמח מאוד שסוף סוף כולם מבינים את מה שצעקתי לבדי מהיום הראשון להקמת הקואליציה, כי יש לפטר את היועמ״שית העבריינית והאנרכיסטית.

לצערי בזמנו הייתי קול קורא במדבר וחבריי החרדים התנגדו לפיטוריה. גם כעת עוד ניתן לעשות, ואני קורא לחבריי בממשלה לנקוט בצעדים מיידים לשליחתה המיידית הביתה, בלי זה אין משמעות לשלטון הימין".

גם מזכיר הממשלה יוסי פוקס כתב: "צה"ל זקוק ללוחמים חרדים ולא לעצורים חרדים במתקני כליאה. כפי שהתרעתי לאורך כל הדרך, המאבק של היועצת בציבור החרדי שהולך ומסלים מידי שבוע, החל מהדרישה למכסות עצורים, דרך דרישה למנוע אפילו תרומות לישיבות (שאינן מקבלות היום שום תקציב מהמדינה לחייבי גיוס) וכלה בדרישה למכסות כתבי אישום, תוביל בסופו של יום לירידה בגיוס חרדים בצה"ל, להפיכת כל הציבור החרדי לפלג הירושלמי וחס ושלום גם למלחמת אחים.

נזכיר שעד לפקיעת פרק ג1 לחוק שירות ביטחון, מה שהוביל לכך שלראשונה בתולדות המדינה לומדי תורה שתורתם אומנותם בישיבות החרדיות (כולל המתמידים הכי גדולים) התעוררו למציאות שבאי התגייסותם לצה"ל הם עוברים עבירה פלילית, לא ראינו עיסוק כלשהו מצד היועצת באכיפה פלילית על משתמטים מצה"ל שאינם מהציבור החרדי, לא מבצעי מעצרים, לא סנקציות ולא כלום. אין מדובר באכיפה שוויונית, אלא להפך באכיפה בררנית, מגמתית ופסולה".