בדיון המעקב ה-14 שנערך בראשות היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, נחשפה תוכנית דרקונית חשאית המשותפת לצה"ל ולמשטרת ישראל. לפי הסיכומים, רשויות האכיפה הגיעו להסכמה אופרטיבית על הוצאה לפועל של פעולות אכיפה יזומות וגל מעצרים המוני וממוקד נגד עשרות אלפי בני הציבור החרדי כבר בתקופה הקרובה, לצד הפעלת נוהל מעצרים אקראיים ברחובות הערים והפעלת לחץ כלכלי כבד באמצעות שלילת הטבות מרוכזת.

התוכנית המבצעית הוגדרה כחשאית לחלוטין כדי לשמור על גורם ההפתעה, והמדינה נערכת להציג את פרטיה לבית המשפט העליון במעמד צד אחד בלבד. כל הפרטי במהדורת מעייריב שלפניכם בהגשת איצלה כץ.

חשיפה מטלטלת

פרסום ראשון: הערב אנו חושפים במהדורה על שיתוף פעולה חריג ונדיר בין הפלג הירושלמי לבין אגודת ישראל באמריקה. שיתוף הפעולה הוליד תוכנית גרנדיוזית שמטרתה לסכל את פעילות המעצרים של משטרת ישראל והמשטרה הצבאית כלפי עריקים חרדים. התוכנית מונחת על שולחן ההנהגה הרוחנית של הפלג הירושלמי ובדיונים משתתפים גם עורכי דין המתמחים בדין הצבאי. כל פרטי התוכנית - במהדורת מעייריב שלפניכם.

בתוך כך, הפגנת הפלג הירושלמי בתגובה למעצרם של שני תלמידי ישיבת מעלות התורה בהם גם מיכאל פטרוף - בנו של ראש הישיבה הרב יוסף פטרוף ביום שישי בכביש 6, נדחתה מהיום למחר ברגע האחרון.

מעצר מביך

חסיד בעלזא תושב קריית גת שהחל הליך גיוס, נעצר בתחנת המשטרה בעיר לאחר שהגיש תלונה על אלימות שכן נגדו. תקלה טכנית במערכת המחשוב גרמה למסוף המשטרתי להציג את אותו חסיד כעריק, ומשם הדרך להסגרתו לידי המשטרה הצבאית הייתה קלה ומהירה.

המעצר הוביל להחרפת הטונים מצד חסידות בעלזא שאיימה בהפסקת הקשר עם צה"ל והמשטרה, והחסיד שוחרר רגע לפני שבת, כשהבוקר הוא כבר התייצב בלשכת הגיוס בבסיס תל השומר לצורך השלמת הליך גיוסו.

ישיבה בתוך ישיבה

פרסום ראשון: 7 בחורים מישיבת בית מתתיהו סולקו לצמיתות. הסיבה לכך היא שהבחורים הפרו באופן ברור את הנחיותיהם של ראשי הישיבה - הגר"ב ויסבקר זצוק"ל ובנו שיבדלחט"א ראש הישיבה הגאון רבי צבי ויסבקר, שלא להשתתף בחבורה מסויימת החותרת תחת יסודות הישיבה. הפרטים המלאים - במהדורת מעייריב שלפניכם.

סדרת מכתבים בקמניץ

פרסום ראשון: ארבעת ראשי ישיבת קמניץ חתמו על סדרת מכתבים לתלמידי הישיבה, בהם הם מדגישים לתלמידים על חשיבות השמירה על רכוש הישיבה. בין היתר, הבחורים התבקשו שלא לגרום להפעלת מערכת ההתרעה לגילוי אש, לא להשתמש במכשירי חשמל פיראטיים וכן לשמור על רכוש מטבח הישיבה. כל הפרטים במהדורת מעייריב שלפניכם. צפייה מהנה.