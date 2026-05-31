בלעדי: שיתוף פעולה חריג של אגודה עם 'הפלג' לתוכנית גרנדיוזית בכלא 10 | מעייריב

עולים על בריקדות

בדיון המעקב ה-14 שנערך בראשות היועצת המשפטית לממשלה, , נחשפה תוכנית דרקונית חשאית המשותפת לצה"ל ולמשטרת ישראל. לפי הסיכומים, רשויות האכיפה הגיעו להסכמה אופרטיבית על הוצאה לפועל של פעולות אכיפה יזומות וגל מעצרים המוני וממוקד נגד עשרות אלפי בני הציבור החרדי כבר בתקופה הקרובה, לצד הפעלת נוהל מעצרים אקראיים ברחובות הערים והפעלת לחץ כלכלי כבד באמצעות שלילת הטבות מרוכזת.

התוכנית המבצעית הוגדרה כחשאית לחלוטין כדי לשמור על גורם ההפתעה, והמדינה נערכת להציג את פרטיה לבית המשפט העליון במעמד צד אחד בלבד. כל הפרטי במהדורת מעייריב שלפניכם בהגשת .

חשיפה מטלטלת

פרסום ראשון: הערב אנו חושפים במהדורה על שיתוף פעולה חריג ונדיר בין הפלג הירושלמי לבין אגודת ישראל באמריקה. שיתוף הפעולה הוליד תוכנית גרנדיוזית שמטרתה לסכל את פעילות המעצרים של משטרת ישראל והמשטרה הצבאית כלפי . התוכנית מונחת על שולחן ההנהגה הרוחנית של ובדיונים משתתפים גם עורכי דין המתמחים בדין הצבאי. כל פרטי התוכנית - במהדורת מעייריב שלפניכם.

בתוך כך, הפגנת הפלג הירושלמי בתגובה למעצרם של שני תלמידי בהם גם מיכאל פטרוף - בנו של ראש הישיבה הרב יוסף פטרוף ביום שישי בכביש 6, נדחתה מהיום למחר ברגע האחרון.

מעצר מביך

חסיד בעלזא תושב קריית גת שהחל הליך גיוס, נעצר בתחנת המשטרה בעיר לאחר שהגיש תלונה על אלימות שכן נגדו. תקלה טכנית במערכת המחשוב גרמה למסוף המשטרתי להציג את אותו חסיד כעריק, ומשם הדרך להסגרתו לידי המשטרה הצבאית הייתה קלה ומהירה.

המעצר הוביל להחרפת הטונים מצד חסידות בעלזא שאיימה בהפסקת הקשר עם צה"ל והמשטרה, והחסיד שוחרר רגע לפני שבת, כשהבוקר הוא כבר התייצב בלשכת הגיוס בבסיס תל השומר לצורך השלמת הליך גיוסו.

ישיבה בתוך ישיבה

פרסום ראשון: 7 בחורים מ סולקו לצמיתות. הסיבה לכך היא שהבחורים הפרו באופן ברור את הנחיותיהם של ראשי הישיבה - הגר"ב ויסבקר זצוק"ל ובנו שיבדלחט"א ראש הישיבה הגאון רבי צבי ויסבקר, שלא להשתתף בחבורה מסויימת החותרת תחת יסודות הישיבה. הפרטים המלאים - במהדורת מעייריב שלפניכם.

סדרת מכתבים ב

פרסום ראשון: ארבעת ראשי ישיבת קמניץ חתמו על סדרת מכתבים ל, בהם הם מדגישים לתלמידים על חשיבות השמירה על רכוש הישיבה. בין היתר, הבחורים התבקשו שלא לגרום להפעלת מערכת ההתרעה לגילוי אש, לא להשתמש במכשירי חשמל פיראטיים וכן לשמור על רכוש מטבח הישיבה. כל הפרטים במהדורת מעייריב שלפניכם. צפייה מהנה.

3
ה"ימח שמה" מיותר לא מוסיף כלום
יוסף
יש מצב שזה מיותר לדעתי הוא לא התכוון. זה פשוט מטבע לשון שנדבק אוטומטית לכל מי שרודף את הדת. אין אחד שחושב אחרת ממה שאיצל'ה אמר!
איש יהודי
2
הבעיה היא האסון של הקמת המדינה, זה לא נכון להפיל הכל על היועמ"שית, רבי אלחנן וסרמן התריע לפני מאה שנה שהציונים יסגרו את הישיבות.
אברך בן תורה מבני ברק
אפשר להיות כמו נטורי קרתא ואז להגיד למדינה ״לא מעוקצך ולא מדובשך ״ לא להשתתף בשלטון , לא לבחור ולהיבחר , לא לקבל תקציבים וגובים ומאידך לא להתגייס וכדומה , אך לדרוש את כל הזכיות ולהיות שרים בממשלה וכו אך לסרב לחובות זו בעיה … לעניות דעתי
מנחם
אתה מבלבל בשכל אנחנו לוקחים כסף מהמדינה זה כסף שלנו שמגיע בצדק המדינה זורקת פירורים מגיע לנו הרבה הארבה יותר
משה
1
חבל שזה לא פתןח בנטפרי באופן קבוע
אבי

