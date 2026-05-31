הרב יוסף (יוסי) פטרוף משמש כראש ישיבת מעלות התורה, אחת מהישיבות המרכזיות בפלג הירושלמי.

ישיבת מעלות התורה, בראשותו של הרב פטרוף, מהווה מרכז תורני חשוב המושך אליו תלמידים רבים מכל רחבי הארץ. הישיבה ידועה בגישתה החינוכית המיוחדת המשלבת לימוד תורה מעמיק עם דגש על בניית אישיות תלמידי החכמים. הרב פטרוף מקפיד על קשר אישי עם כל תלמיד ותלמיד, ונחשב למנהיג רוחני ומורה דרך עבור קהילה רחבה של תלמידים ובוגרים.

הרב פטרוף ידוע גם בפעילותו הציבורית והקהילתית מעבר לכותלי הישיבה. הוא נוטל חלק פעיל בנושאים חינוכיים וחברתיים הנוגעים לציבור הפלג הירושלמי, ומשמש כתובת להתייעצות עבור רבים בשאלות השקפתיות הנוגעות לפלג הירושלמי.

תרומתו של הרב פטרוף לפלג הירושלמי באה לידי ביטוי גם בהכשרת דור של בעלי השקפה שממשיכים את דרכו במוסדות תורה שונים של הפלג הירושלמי.