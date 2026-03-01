מפכ"ל המשטרה הצהיר על שת"פ עם צה"ל - במפלגות החרדיות מגנים | העולם החסידי גועש: אלו השמות הלוהטים להחליף את הנציגים הוותיקים | נתניהו לא מתייאש, בכיר ב'דגל התורה': "מרדף אחרי הרוח" | המסרים והציטוטים מבית הגר"ד לנדו לא מותירים מקום לספק: גוש הימין ז"ל | בן האדמו"ר מתולדות אהרון בירך 'הגומל' בצפת - זו הסיבה (מעייריב)
בהתאם להנחיות פיקוד העורף, חגגו הבוקר תלמידי תלמוד תורה בעלזא בבני ברק את מסיבת הפורים בין כותלי המרחב המוגן | התלמידים, שהתחפשו כמיטב המסורת, לא נתנו למצב להשבית את השמחה והכתירו את אחד מחבריהם ל"פורים רב" | ה"רב" הנבחר התקבל בשירה וריקודים עם הגעתו לבניין הת"ת, ובהמשך הסבו התלמידים לטיש חגיגית ברוב חדווה וטוב לבב (חרדים)
הכנה דרבה לקראת שבת זכור: חבר מועצת גדולי התורה וראש ישיבת חברון הגאון רבי דוד כהן יגיע להיכל בית המדרש המרכזי של חסידות בעלזא בירושלים, שעה קצרה לפני כניסת השבת, למסור שיעור עיוני ושיחת חיזוק לאלפי בחורי החסידות | השיעור יעסוק בסוגיה המפורסמת ב'תקפו כהן' | ראשי הישיבות של בעלזא ישתתפו במעמד (חסידים - עולם הישיבות)
בתלמוד תורה 'מחזיקי הדת' דחסידי בעלזא בנוף הגליל, ציינו השבוע בהתרגשות את מעמד 'מסיבת החומש' לילדי חמד מכיתה א' | את שולחן הכבוד פיאר בנוכחותו האדמו"ר מלעלוב ירושלים, שהגיע להשתתף בשמחת נכדו, חתן החומש אלימלך בידרמן ני"ו, הנמנה על תלמידי הת"ת | צפו בתיעוד (חרדים)
במוזיקה החרדית פסוקים ומאמרי חז"ל הופכים למקור לעולם שלם של לחנים, המביעים רגשות משלהם - ומושרים במגוון מצבים רחב, בהתאמה לסגנון האירוע | אלו הם הקטעים שהפכו לעמודי התווך של הז'אנר - והסיפור המוזיקלי שמאחוריהם (חרדים, מוזיקה)
לאחר שנתיים של עבודה חשאית ובנייה שכבר החלה, נחשפו אמש חסידי בעלזא בארה"ב על פרטי היישוב החדש שיאכלס אלפי משפחות • בברכת האדמו"ר ובהדרכת בנו חביבו הרה"צ רבי אהרן מרדכי: שטח ענק שנרכש במיקום סודי יציע דיור מוזל • שלוש שנים לאכלוס | כל הפרטים (חסידים)
סיכום ימי האורה בצל הקודש של האדמו"ר מבעלזא, מרגעי ההתעוררות המוקדמים בשבת קודש, דרך מעמדי ההדלקה המרטיטים ב"גרויסע שטוב" ועד לשולחן הטהור שננעל בהתעלות עילאית • סיקור נרחב ומקיף מחנוכה תשפ"ו בקרית בעלזא בירושלים • "זכור דבר לעבדך" (חסידים)
לרגליום פטירתו של כ"ק מרן אדמו"ר רבי מרדכי רוקח מבילגורייא זצ"ל – 'בבלי' עם שורות קצרות על דמותו נאדרת בקודש, על מסירות נפשו לאחר שנות הזעם להרבות תורה וחסידות בארץ ישראל | "וּמָרְדֳּכַי לֹא יִכְרַע וְלֹא יִשְׁתַּחֲוֶה" (יהדות ואקטואליה)
ביקור רב רושם נערך בימים אלו בלונדון הבירה, עת מבקר בעיר הרה"ג רבי דוד רוקח, נכדו של האדמו"ר מבעלזא, במטרה לחזק את הקהילות הקדושות, ולהפיח בהן רוח חיים של חסידות לאורו של זקינו, האדמו"ר מבעלזא | צפו בתיעוד ראשוני מהימים הראשונים של הביקור בממלכה הבריטית, עת כובד האורח הרם בסנדקאות, וביקורי הוד במוסדות החסידות שם התקבל במעמדי קבלת פנים מרוממים בראשות רבני הקהילות (חסידים)
ברוב פאר והדר התקיימה מעמד הכנסת ספר תורה להיכל ישיבה לצעירים דחסידי בעלזא בחיפה, לעילו נשמת הרה"ג ר' שלום ישראל דירנפלד זצ"ל, ראש ישיבת 'תורה ואמונה', של חסידי בעלזא, שנפטר לפני כחודש | שמואל שנקר תיעד ומגיש גלריה (חסידים)
בשורה למלמדים בבלעזא : הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח, בנו של האדמו"ר, הורה על העלאת שכר למלמדים בתלמודי התורה, כולל אלו שאינם מתוקצבים | המהלך נועד לחזק את מעמד המחנכים ולהבטיח את המשך פעילותם | המכתב המלא (חסידים)
בתיעוד מרהיב שתיעד הצלם חיים גולדברג, נצפתה קבוצת אברכים צעירים מחסידות בעלזא באירוע חינוכי וחברתי בחורשת יער סמוך לבית שמש | במהלך ערב הגיבוש נצפו האברכים סועדים ליבם סביב מדורה ושומעים דברי נועם מפי משפיעים ומגידים במסגרת ימי בין הזמנים | צפו (חרדים)
למרות צהלות השמחה מצד חסידות בעלזא על אישור המינוי למשרד השיכון, מצד ראש הממשלה נתניהו, לכתבנו נודע, כי חברי הכנסת החרדים - ש"ס ודגל התורה צפויים להיעדר מההצבעה על המינוי ובכך החלום של בעלזא וח"כ אייכלר - צפוי להיגנז עד להודעה חדשה - אם בכלל | כל הפרטים בפרסום ראשון (חרדים)
מטעמם של אייכלר ופרוש שיגרו מסר מאיים לרה"מ נתניהו, לפיו, אם אייכלר לא ימונה לשר השיכון - "יהיו לכך השלכות" | במערכת הפוליטית ממסמסים את האיום שכן בעלזא נותרה לבדה בזירת האיומים - דווקא אחרי שסביב חוק הגיוס דאגה לטרפד את האיומים ולהבטיח שהממשלה לא תיפול | ויש מי שמציע שטסלר ימונה לשר השיכון ואייכלר לסגן שר התרבות | כל הפרטים (חרדים, פוליטי)
קבוצת אברכים ובעלי בתים מקריית בעלזא פרסמה קריאת מצוקה בשל פגיעה בביטחון הציבור ו"בקדושת המקום" לאור מקרים של גניבות, הטרדות ומעשים חמורים, שאירעו לטענתם לאחרונה בקריה החסידית | "כל יום שאנו שותקים, אנו מסכנים דור שלם" (חרדים)
אבל כבד בעיר אשדוד בכלל, ובקהילת בעלזא בפרט, במהלך הלילה הלך לעולמו בדמי ימיו, השוחט המומחה הרב יהודה פרידמן ז"ל, מחשובי אברכי קהילת בעלזא בעיר, והוא בן 49 בפטירתו, לאחר מאבק במחלה הקשה שקננה בקרבו בשנה האחרונה | מסע ההלוויה היום באשדוד (דיין האמת)
האדמו"ר מפינסק קרלין שבת במהלך השבת האחרונה בעיר התורה והחסידות בני ברק, לרגל הילולת אביו האדמו"ר בעל ה'ארחות אהרן' מפינסק קרלין זצ"ל | בעיצומו של השבת הוצרכו החסידים לעבור לבית מדרש מרווח יותר, עקב שהמקום היה צר מלהכיל את ההמונים | צפו בגלריה מצאת השבת (חסידים)