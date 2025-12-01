ישיבת בית מתתיהו היא ישיבה ליטאית מרכזית בבני ברק, הפועלת תחת הנהגתו של הגאון רבי צבי ויסבקר. הישיבה ממוקמת בגבעת הישיבות בבני ברק, לצד ישיבת סלבודקא, ומהווה מרכז תורני חשוב עם מאות תלמידים ובוגרים רבים הפזורים ברחבי הארץ. הישיבה נוסדה על ידי האבא - הגאון רבי ברוך ויסבקר זצ"ל, חבר מעוצת גדולי התורה של דגל התורה, שחזונו היה ליצור מוסד תורני איכותי המשלב לימוד עמוק עם אווירה חמה ומשפחתית.

בשנים האחרונות זוכה הישיבה לפעילות ערה ומגוונת. לאחרונה נחנך בית המדרש המחודש של הישיבה, במעמד מרנן גדולי ישראל, רבני הישיבה וידידים רבים. השיפוץ בוצע בידי הבוגרים ללא רגע אחד של ביטול תורה, בהתאם לחזונו של ראש הישיבה המייסד זצ"ל. במהלך טקס החנוכה, הפתיע ראש הישיבה הגאון רבי צבי ויסבקר כשהקריא מתוך דפים שכתב הגר"ב זצ"ל ביסוד הישיבה ונמצאו לאחרונה.

החיים החברתיים והרוחניים בישיבה מתאפיינים בשמחה ובהתלהבות מיוחדת. בהקפות השניות במוצאי חג שמחת תורה, מאות תלמידי הישיבה ובוגריה הרבים רקדו במשך שעות ארוכות בהיכלה של הישיבה, בשמחה אדירה שטרם נראתה כמותה. לצד ראשי הישיבה ואישי הציבור הרבים נצפו הבחורים מתלהטים בשמחתה של התורה, באווירה של התעלות רוחנית ואחדות.

הישיבה מקפידה על שמירת סדרי הלימוד והאווירה התורנית גם בתקופות "בין הזמנים". במהלך החופשות, מארגנת הישיבה קעמפים לתלמידיה עם תוכנייה מדוקדקת, הכוללת תוכניות חברה ותחרויות שהן פסגת החוויה וההווי. בקעמפים אלו מתגלים כישרונות, מתפרצות אנרגיות, לצד שמחה ואווירה מיוחדת שמחזקת את הקשר בין התלמידים ומאפשרת להם לנוח ולאגור כוחות לקראת שנת הלימודים הבאה.

הפנימייה של הישיבה מהווה בית לעשרות בחורים, והנהלת הישיבה מקפידה על שמירת הסדר והביטחון. לאחרונה התרחש אירוע חריג כאשר התגלה חשד לגניבת עשרות אלפי שקלים מחדרי הפנימיה, מה שהוביל להקמת "קו חם" פנימי. כאשר התקבל דיווח מיידי על החשוד, יצאו עשרות בחורי ישיבות למרדף לילי אחרי החשוד בגניבות, בדרמה שהתרחשה בגבעת הישיבות בית מתתיהו וסלבודקא.

הישיבה ממשיכה לפעול ולצמוח תחת הנהגתו של הגאון רבי צבי ויסבקר, תוך שמירה על מסורת התורה והערכים שהניח האבא המייסד זצ"ל. הקשר ההדוק בין ראשי הישיבה לתלמידים, האווירה החמה והמשפחתית, והדגש על שמחת התורה והלימוד העמוק, הופכים את בית מתתיהו למוסד תורני ייחודי בעולם הישיבות הליטאי.