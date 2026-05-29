זעזוע: מעצר בחורי ישיבות בכבישים וכינוס חירום במוצ"ש

רוחות סערה נושבות בעולם הישיבות בערב השבת הזה. דיווחים מהשטח מעידים על זעזוע עמוק בעקבות מעצרם של שני תלמידי ישיבת 'מעלות התורה' בני ה-21, שלא התייצבו בלשכות הגיוס – בהתאם להוראתם החד משמעית של גדולי ומאורי הדור.

על פי המידע המסתמן, השניים – ביניהם הבחור מיכאל פטרוף, בנו של ראש הישיבה – נעצרו על ידי משטרת התנועה בכביש 6 בעת שניסו לעצור טרמפ. עם זיהויים כעריקים במערכת המשטרתית, הם הועברו מיידית לידי המשטרה הצבאית ונשלחו לכלא הצבאי.

ברחוב החרדי כבר נערכים לאפשרות של הפגנות סוערות בכל רחבי הארץ כמחאה על המעצרים. גורמים בסביבת הישיבה מביעים זעם על התזמון – בערב שבת קודש, כשמשפחות מתכוננות לקבלת השבת.

במקביל למעצרם של תלמידי ישיבת 'מעלות התורה' ובחור חב"די, מגיעה הבשורה הדרמטית מחצר חסידות בעלזא, הידועה בכך שכ-500 צעירים מהחסידות מגויסים בחודשים האחרונים לצבא.

מדוברות המשטרה נמסר כי במענה לפניות כתבים, ובהמשך לאירוע בקריית גת, שבמסגרתו צעיר חרדי הועבר לטיפול המשטרה הצבאית: מפכ״ל המשטרה הורה לבדוק את נסיבות עיכובו.

במשטרה הדגישו: "יובהר כי אין כל שינוי בהנחיית המפכ״ל, שלפיה מי שמגיע להגיש תלונה במשטרה, או פונה לעזרת המשטרה, לא יעוכב בשל היותו עריק"

"הנחיה זו נועדה לאפשר לציבור החרדי הרחב לפנות למשטרת ישראל ולערב אותה באירועים המחייבים טיפול משטרתי, ללא כל חשש"

בהוראת העסקנים והנהגת החסידות, פורסמה הודעה בהולה על כינוס חירום שיתקיים במוצאי שבת, אליו נקראו להתייצב כלל המתנדבים במשטרה וכן אברכים הנמצאים בתהליכי גיוס לצה"ל, מה שמעיד על חומרת המצב בעיני ההנהגה.

עם זאת, בפעילות פוליטית ענפה של סגן שר התקשורת ואיש חסידות בעלז ישראל אייכלר, קצת אחרי השעה 17:30 שוחרר האברך שנעצר בקרית גת

מקרה נוסף מעורר זעם: בחור חב"די נשפט ל-20 יום

בתוך כך, מקרה נוסף מעורר זעם בקהילה החרדית: בחור ישיבה חב"די מלוד, שהגיע ללשכת הגיוס בתל השומר כדי להסדיר את מעמדו באמצעות מסמכים רפואיים בהליך שניהל מול הרשויות, הופתע לגלות כי במקום הליך הסדרה – הוא נעצר ונשפט ל-20 ימי מאסר.

משפחתו של הבחור מדווחת בחרדה כי במשך כ-24 שעות נמנע ממנו ליצור קשר עם הוריו. קיים חשש כבד להידרדרות במצבו הבריאותי, בשל המסמכים הרפואיים שהציג בפני הרשויות.

כזכור, רק לפני ימים ספורים קיבל הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך במאור פנים את בחור הישיבה מהר נוף שישב 20 יום בכלא הצבאי, כשהוא מגדיר אותו כ"שותף של הקב"ה". הגר"מ שטרנבוך האציל מברכות קודשו על הבחור הגיבור, ובירכו שיזכה להינצל מכל הגזירות הרעות.