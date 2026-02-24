עו"ד שרגא - מהתנועה לאיכות השלטון, שהגיש את העתירה נגד הממשלה בכך שהיא מקיימת את פסיקת בג"ץ בנוגע לגיוס בחורי ישיבות ואברכים - התפרץ לעבר השופט סולברג בדיון הסוער: "אמרתי לך שעובדים עליך!" • העותרים דרשו צווי מעצר על השרים • 15 מפגינים נעצרו בתל השומר | סיקור נרחב מהדיון (חרדים)
מזכיר הממשלה יוסי פוקס תוקף בחריפות יוצאת דופן את הייעוץ המשפטי לממשלה בטענה להכשלת עבודת השרים בסוגיית גיוס החרדים | פוקס מאשים את עו"ד גיל לימון בהטעיית בג"ץ ובקידום סדר יום אישי, בזמן שהממשלה דורשת דחייה דחופה של 45 יום (חדשות, פוליטי)
גל גינויים מקיר לקיר במערכת הפוליטית בעקבות התקיפה האלימה בבני ברק: ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון כ"ץ והרמטכ"ל זמיר מזהירים מפני אנרכיה ודורשים מעצרים מיידיים. באופוזיציה תוקפים בחריפות: "זו חרפה לאומית, כל מי שהשתתף בתקיפה חייב למצוא את עצמו בכלא" (בארץ)
מהומה מתפתחת ברחוב חגי בבני ברק, לאחר שכוחות משטרה הגיעו למקום במטרה לחלק זימוני התייצבות לצה"ל | עד כה נעצרו 12 מפירי סדר, כשבמשטרה מבהירים כי יפעלו ביד קשה נגד האנרכיה המשתוללת ברחובות | הראשון לציון הגר"י יוסף: "קומץ פורעים המחללים שם שמים, להוקיעם ולהוציאם מחוץ למחנה" (חרדים)
בשיחות סגורות שנחשפו: הנחיה ברורה לנצל את החודשים שנותרו להשלמת "בניין הכוח" של הימין • החשש מתאריך 8 בספטמבר: "מנדט או שניים יאבדו בגלל אומן" | האם הממשלה תצליח להקים את קומת הביטחון המשפטית? (פוליטי מדיני)
חיכוך עם פועלי בניין הפך למבצע משטרתי נרחב שגרר עימותים אלימים • רימוני הלם נזרקו בחצר הישיבה ובחורים הוטחו לקרקע • בשיא האירוע: מעצר תלמיד 'עריק' והתערבות דרמטית של לשכת בן גביר | המשגיח הגר"י איראם הרגיע את הרוחות (חרדים)
המשטרה הצבאית פשטה ב-3:00 לפנות בוקר על יישוב אדם למעצר תלמיד ישיבה | בעקבות התרעת "צבע שחור", המונים מנעו את המעצר בגופם | הכוחות נסוגו, ובבית הבחור פצחו בריקודים סוערים אל מול המצלמות (חרדים, עולם הישיבות)
מאות בחורים, עשרות רבנים ורגע אחד של התעלות שאי אפשר לשכוח. בהיכל ישיבת 'לב אליהו' חגגו את סיום הש"ס בשילוב הכנסת ספר תורה, אך היה זה המסר החד של הרב שמואל זעפראני על "המעצרים" שגנב את ההצגה | תיעוד מרגש של כבוד התורה שאינו פוסק (עולם הישיבות)
שחרור מעל לדרך הטבע: הבחור מיכאל אטלן מישיבת "ארחות דעת" יצא לחופשי מוקדם מהצפוי • ראש הישיבה הגאון רבי שאול גבאי, חשף את המכתב שצונזר על ידי שלטונות הכלא: "הם פוחדים מהאמת של עולם התורה" • "הקבלות של בני הישיבה שברו את גזר הדין" (עולם הישיבות)
הכרזת מלחמה על בג"ץ? דובר תנועת ש"ס בהצהרה חסרת תקדים: "הדבר היחיד שיציל את עולם התורה הוא חוק, לא הפגנות". בצל הלחץ על הציבור הספרדי והמשבר החוקתי מול היועמ"שית, בש"ס מבהירים כי הממשלה לא תאריך ימים ללא פתרון מוסדר למעמד בני הישיבות. וגם: המתקפה החריפה של גיל לימון בישיבת הממשלה (פוליטי, חרדים)
תוכנית צה"ל לביטול צווי ה-8 והגבלת המילואים ל-70 יום בשנה עלולה להידחות; היועמ"שית דורשת: תיקון חוק המילואים חייב להיות כרוך בחוק הגיוס שיוביל לגיוס חרדים שוויוני. סמוטריץ' תקף: "החלטה פוליטית בלי סמכות שפוגעת בכלכלה" (בארץ, חוק ומשפט)
בסיעות החרדיות מתחילים להפנים שחוק הגיוס שוב מתרחק מהישג יד וחקיקה | לפי המסתמן היועצת המשפטית לוועדת החוץ והביטחון מתנגדת לחלק מהסעיפים המוצעים בחוק ולא סביר שתהיה תמיכה משפטית של היועצת המשפטית לכנסת (חרדים, פוליטי)