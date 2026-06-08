"המידע לא נשמר": אלו הנתונים שיש לצבא על מעצר לומדי תורה

המאבק המשפטי סביב חשיפת נתוני האכיפה בלשכות הגיוס הגיע אמש (יום א') לנקודת רתיחה, כאשר צה"ל מסר לבית המשפט נתונים חלקיים בלבד - ללא פילוח למגזר החרדי. התשובה הגיעה לאחר ארבע דחיות רצופות וביקורת חריפה מצד השופטת, על רקע גל המחאות הסוער שפקד את הרחובות בשבועות האחרונים בעקבות מעצרם של לומדי תורה.

כזכור, התקופה האחרונה התאפיינה במספר מוקדי מחאה של פלגים חרדיים שהפגינו נגד מעצר לומדי התורה. המחאות כללו חסימות צירים מרכזיים והפגנות סוערות, בהן מחאה מול ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נעם סולברג, וראש אגף התנועה במשטרה ניצב חיים שמואלי. אירועים אלו העלו לסדר היום את שאלת היקף המעצרים האמיתי שמבצעות רשויות הצבא.

העתירה שהובילה לסערה

השתלשלות האירועים הנוכחית החלה בחודש ינואר האחרון. לאחר חודשים ארוכים שבהם סירבו ברשויות הצבא להשיב לבקשות חופש מידע בנושא, עתרו שני ארגונים - "התנועה לחופש המידע" ו"ישראל חופשית" - לבית המשפט המחוזי בתל אביב, בדרישה לחייב את הצבא לפרסם את הנתונים המלאים.

במסגרת העתירה, נדרש הצבא להציג נתונים מפורטים לגבי המתרחש מאז החל משלוח הצווים ההמוני. בין היתר התבקש הצבא לחשוף כמה בחורים הוגדרו כעריקים בפועל, פילוח מדויק של כתבי האישום שהוגשו על ידי הפרקליטות הצבאית בשנים האחרונות, נתונים על כמות ההרשעות ומספר הבחורים שנשפטו לעונשי מאסר בפועל.

"זלזול בהחלטות בית המשפט"

בעקבות העתירה, הורה בית המשפט למדינה להעביר את המידע המבוקש או לנמק את העיכוב. אלא שבצה"ל בחרו לבקש דחיות חוזרות ונשנות. לפני כשבועיים, במועד האחרון שנקבע למסירת התשובה, הגיש הצבא בקשת הארכה בפעם הרביעית.

התנהלות זו עוררה את כעסה של שופטת בית המשפט המחוזי, לימור ביבי, שמתחה ביקורת נוקבת על גרירת הרגליים. בהחלטתה כתבה השופטת כי ההתנהלות בבקשות החוזרות "מדברת בעד עצמה ומלמדת על זלזול בהחלטות בית המשפט ובמועדים שנקבעים על ידו", בפרט כאשר לא ניתן כל הסבר למחדל. עם זאת, לפנים משורת הדין, העניקה השופטת לצבא ארכה אחרונה של שבוע ימים.

"המידע המגזרי אינו נשמר במערכת"

אמש, בעקבות הלחץ המשפטי והתקשורתי, העביר הצבא חומרים חלקיים בלבד. להפתעת הפונים, הנתונים אינם כוללים פילוח לפי מגזרים, ולא ניתן ללמוד מהם דבר על היקף המעצרים בחברה החרדית. החלוקה היחידה שמופיעה במסמכים היא חלוקה כללית לפי דתות - יהודים, נוצרים, דרוזים ומוסלמים - וגם היא מתייחסת רק לחלק קטן מהנתונים.

בצבא הודפים את ההאשמות על הסתרה מכוונת ומסבירים כי מדובר במגבלה טכנית ומערכתית של אגף כוח האדם. לטענת צה"ל: "המידע על הקבוצה המגזרית ממנה מגיעים המשתמטים לא נשמר, ועל כן אין ביכולת המערכת לבצע חלוקה זו".

מנגד, בארגונים המייצגים את העותרים זעמו על התשובה וטענו כי מדובר בניסיון להסתיר את המציאות בשטח ואת נתוני האכיפה האמיתיים. מדובר צה"ל לא נמסרה תגובה רשמית נוספת לפניות בנושא.