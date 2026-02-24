בעקבות ביקור בבסיס הכליאה בכלא 10, פנה יו"ר ועדת הבריאות לשעבר, ח"כ יונתן משריקי, במכתב דחוף לשר הביטחון ישראל כץ. לדבריו, שלושה בחורי ישיבות העצורים במקום דיווחו כי במשך שלושה ימים לא סופק להם מזון התואם את אורח חייהם: "פגיעה חמורה בזכות בסיסית" (חרדים, צבא)
עימותים קשים כעת בין עשרות חרדים לכוחות משטרה גדולים - סמוך לצומת אפיריון במרכז ירושלים | באופן חריג, המשטרה השליכה רימון הלם על מפגינים, דיווחים על שוטרים שנפצעו במקום | המשטרה טוענת שהרקע לעימות הוא בשל דו"ח חנייה שהסתבך, הקיצוניים טוענים כי היה ניסיון מעצר עריק (חרדים)
משטרת ישראל הגיבה לפנייה של וועדת חוץ וביטחון בנוגע למדיניות האכיפה שלה כנגד בחורי ישיבות המוגדרים עריקים, והשיבה: "הפעילות היזומה לאיתור עריקים אינה משימה משטרתית, אלא באחריות צה"ל" | המסמך המלא (חדשות חרדים)
שופטי בג"ץ קבעו כי על המדינה לפעול בהקדם האפשרי - בתוך 45 יום, לגיבוש מדיניות אכיפה אפקטיבית כלפי משתמטים בני הציבור החרדי, אשר תכלול צעדי אכיפה משמעותיים במישור הפלילי, ולקדם פעולות משלימות נרחבות במישור הכלכלי-אזרחי (בארץ)
ח"כ ליברמן שוב מסית נגד החרדים בישיבת סיעה, ברקע ההפגנות נגד המפלגות החרדיות: "לו היו לומדים תורה כמו שהם יודעים להשתולל ולהתפרע - בית המקדש כבר מזמן היה נבנה" | ליברמן הוסיף והצהיר: ״נבנה הרבה בתי כלא, נכניס לשם את כל העריקים, ונגיש חוק ששולל מהאיסרים את זכות ההצבעה" (פוליטי)
גדולי ישראל שלחו מכתב חיזוק נדיר לתלמיד ישיבת 'עטרת שלמה' אריאל שמאי, שישב במאסר לאחר שלא התייצב בלשכות הגיוס | הוא קיבל זאת באיגרת קלף מגולפת מעוטרת ויוקרתית במעמד קבלת פנים בישיבה | צפו (עולם הישיבות)
בחור הישיבה - אולי המפורסם ביותר שנעצר בעוון לימוד תורה - אריאל שמאי, שוחרר מוקדם יותר היום מכלא 10 | הראשון שמיהר לברך אותו, הוא חבר הכנסת משה גפני, שאף ביקר אותו בכלא הצבאי | ב'עטרת שלמה', מתכננים 'מסיבת שחרור' לבחור - הערב (חדשות חרדים)
קרוב לאלף בחורי ישיבת עטרת שלמה, שמשם היה אחד העצורים, התחילו את הזמן מול חומות כלא 10, כאשר באורח חריג, מנהיג הישיבות הגרמ"ה הירש הגיע למקום ומסר שיעור על הסוגיה הנלמדת | ראש הישיבה של הבחור מסר גם שיעור ולאחר מכן, דיבר על חומרת המעצר של תלמידו הספון באהלי התורה | צפו (חרדים)
השאלה האם לצאת ולהפגין היום בעקבות המעצרים של בחורי הישיבות, הגיעה אל מעונו של מי שמנהיג בפועל את הישיבות רבי משה הלל הירש - וכך הוא הכריע | באופן חריג ימסור היום שיעור בשערי כלא 10 | הפגנות החלו בכניסה לבני ברק (חדשות חרדים)
בצה"ל הודיעו היום כי יעניקו חנינה וישחרר עשרות עריקים חרדים הכלואים בבתי כלא צבאיים | על פי גורמים צבאיים, החנינה תחול על צעירים שמשפטם נערך, ותאריך סיום עונשם המקורי הוא עד ה-30 בחודש | התנאי הנוסף הוא שהם כבר ריצו לפחות מחצית מתקופת המעצר שנגזרה עליהם (חדשות חרדים)