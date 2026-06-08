דרעי בישיבת הסיעה: "אף חוק לא יעבור בלי חוק יסוד לימוד תורה"

יו"ר ש"ס אריה דרעי הציב גם השבוע (שני) אולטימטום: אף חוק לא יקודם בכנסת לפני העברת חוק יסוד לימוד תורה להצבעה. "דווקא בימים אלו, כשעם ישראל זקוק ליותר זכויות להצלחת המערכה מול אויביו, אנו דורשים להעלות כבר השבוע את חוק יסוד: לימוד תורה להצבעה, כתנאי לתמיכה בכל חוק אחר", מסר דרעי בישיבת הסיעה.

דרעי הבהיר כי מדובר בהכרזה היסטורית על ערכה העליון של התורה ועל תרומתם של לומדי התורה לעם ישראל ולביטחונו. "אני קורא לחברי מפלגות הגוש האמוני להתאחד סביב החוק ולהביע בו תמיכה, כדי שנוכל להמשיך בקידום החוקים החשובים שעל סדר היום", הוסיף.

הרקע: מביקור בכלא 10 לאולטימטום

האולטימטום מגיע לאחר שבוע סוער בו התעוררה מחדש הדרישה החרדית לקידום החוק. דרעי הוא שהעלה לראשונה את הדרישה בשבוע שעבר, לאחר ישיבת הסיעה. בעקבות דרישתו החלו גם בסיעות החרדיות האחרות לקדם את החוק, שרשום טכנית על שם דגל התורה.

הדרישה לקידום חוק יסוד לימוד תורה מגיעה על רקע ביקורו של דרעי בכלא 10, שם חיזק את רוחם של תלמידי ישיבות הכלואים. בצאתו מהביקור תקף דרעי בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה המודחת, והאשים אותה בסיכול מכוון של ניסיונות להסדיר את מעמד לומדי התורה.

"בהדרכת מועצת חכמי התורה, עשינו הכל כדי להסדיר את מעמדם של לומדי התורה", מסר דרעי. "היועמש"ית האנרכיסטית המודחת, עשתה הכל כדי לטרפד את החוק. זה השליך גם על היועצים המשפטיים בכנסת, כל סיכום שסיכמנו איתם הופר בגלל הלחץ התקשורתי והלחץ של היועמש"ית האנרכיסטית".

האופוזיציה: "חוק השתמטות על סטרואידים"

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הגיב בחריפות: "אחרי שעם ישראל בלם את חוק ההשתמטות המקורי, הקואליציה מנסה להעביר חוק השתמטות על סטרואידים, תחת השם הציני והשקרי 'חוק לימוד התורה'. זהו חוק שקובע שמעמד המשתמט זהה למעמד של חייל. זה חילול התורה וחילול כבודם של חיילי צה"ל שנלחמים כעת בלבנון".

סמוטריץ' מתנגד: "לא יכולים לקבל שוויון"

גם שר האוצר הדתי, שהיה בעבר חבר מפלגתו של בנט - הצטרף אליו למתקפה על תורת ישראל. בישיבת סיעת הציונות הדתית התבטא סמוטריץ' בחריפות נגד חוק יסוד לימוד תורה, וח"כים נוספים תקפו את החוק.

בישיבת הסיעה הדתית נאמר כי בעיניהם "לא ניתן לקבל את הסעיף שקובע שמי שלומד תורה יקבל זכויות כמו מי שמשרת בצבא".