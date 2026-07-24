בדמי ימיה | מרת בלומה צלר ע"ה, אשת המשב"ק מסאדיגורה הלכה לעולמה

ברוך דיין האמת: בשעה האחרונה הגיעה הבשורה המכאיבה על פטירתה בדמי ימיה של האישה החשובה, מרת בלומה צלר ע"ה, והיא בת 53 בלבד בפטירתה.

המנוחה ע"ה היא רעייתו של יבלחט"א הרה"ח ר' יוסף חיים צלר, משב"ק בחצר הקודש סאדיגורה ומדמויות ההוד בחסידות. במשך כל השנים עמדה לימינו במסירות עילאית, כשהיא משרישה בביתה חינוך טהור, אמונת חכמים והתדבקות בצדיקים.

בתקופה האחרונה חלתה והתייסרה במחלה קשה וקשה, אותה קיבלה בדממה ובאמונה, והבוקר השיבה את נשמתה הטהורה לבוראה, בדיוק יממה לאחר יום היארצייט של חותנה הדגול, הגה"ח ר' יונה צלר זצ"ל, מחשובי חסידי רוז'ין – סקולען, אשר נפטר ביום תשעה באב.

המנוחה הותירה אחריה את בעלה הרה"ח ר' יוסף חיים, בנה יחידה הר"ר שלמה, ובנותיה – אשר את חלקן לא זכתה להוביל תחת החופה.

על מועד מסע ההלוויה וזמניה נמשיך ונעדכן.

ת.נ.צ.ב.ה.