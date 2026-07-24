בבלי
ברוך דיין האמת

בדמי ימיה | מרת בלומה צלר ע"ה, אשת המשב"ק מסאדיגורה הלכה לעולמה

אבל וצער בחצר הקודש סאדיגורה עם קבלת הבשורה הקשה על פטירתה של האישה החשובה מרת בלומה צלר ע"ה, לאחר שזככה ביסורים קשים והיא בת 53 בלבד • פטירתה הגיעה בדיוק יממה לאחר יום היארצייט של חותנה הגה"ח ר' יונה צלר זצ"ל שנפטר בתשעה באב • הותירה אחריה יתומים שטרם זכתה להשיא (דיין האמת)

נר נשמה

ברוך דיין האמת: בשעה האחרונה הגיעה הבשורה המכאיבה על פטירתה בדמי ימיה של האישה החשובה, מרת בלומה צלר ע"ה, והיא בת 53 בלבד בפטירתה.

המנוחה ע"ה היא רעייתו של יבלחט"א הרה"ח ר' יוסף חיים צלר, משב"ק בחצר הקודש סאדיגורה ומדמויות ההוד בחסידות. במשך כל השנים עמדה לימינו במסירות עילאית, כשהיא משרישה בביתה חינוך טהור, אמונת חכמים והתדבקות בצדיקים.

בתקופה האחרונה חלתה והתייסרה במחלה קשה וקשה, אותה קיבלה בדממה ובאמונה, והבוקר השיבה את נשמתה הטהורה לבוראה, בדיוק יממה לאחר יום היארצייט של חותנה הדגול, הגה"ח ר' יונה צלר זצ"ל, מחשובי חסידי רוז'ין – סקולען, אשר נפטר ביום תשעה באב.

המנוחה הותירה אחריה את בעלה הרה"ח ר' יוסף חיים, בנה יחידה הר"ר שלמה, ובנותיה – אשר את חלקן לא זכתה להוביל תחת החופה.

על מועד מסע ההלוויה וזמניה נמשיך ונעדכן.

ת.נ.צ.ב.ה.

האדמו"ר מסאדיגורהברוך דיין האמתסאדיגורהמרת בלומה צלריוסף חיים צלר

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בדיין האמת:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

אודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר