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על הכתפיים ובארוחת בוקר חגיגית; תושבי אשדוד חגגו עם אסיר עולם התורה ששוחרר

מעמד קבלת פנים חגיגית ונרגשת נערך הבוקר לבחור אלחנן מזרחי, שנאסר ע"י המשטרה הצבאית ושוחרר בתשעה באב • המונים יצאו לרחובה של עיר, הרימו את הבחור על הכתפיים וחגגו בסעודת מצווה בחצר ביתו • רבני הישיבות נשאו דברים • תיעוד וסיקור (חרדים)

קבלת פנים לאסיר עולם התורה באשדוד
קבלת פנים לאסיר עולם התורה באשדוד| צילום: צילום: שימי קליין

המונים מ חגגו הבוקר (שישי) במעמד קבלת פנים חגיגית לבחור אלחנן מזרחי, תלמיד ישיבת 'תפארת יונתן יהושע', אשר הוגדר כ"" לאחר שנשפט ונעצר בכלא הצבאי.

כזכור, הבחור נעצר והוסגר לפני תקופה על אם הדרך בדרכו לביתו על ידי המשטרה הצבאית. בבוקרו של ערב תשעה באב השתחרר ממאסרו, והבוקר נערכה לכבודו חגיגת השחרור.

עם הגעתו לאזור ביתו באשדוד, יצאו המונים שהמתינו לו בשירה ובריקודים סוערים ברחובה של עיר. הועלה על הכתפיים, כאשר הציבור הגדול שהתאסף במקום הריע לו והביע את הערכתו העמוקה על עמידתו האיתנה.

לאחר החגיגות ברחוב, התכנסו חבריו, מקורביו וידידי המשפחה לארוחת בוקר סביב שולחנות ערוכים בחצר בית המשפחה.

את מסכת הנאומים פתח ראש הישיבה, הגאון רבי ישראל מאיר זביחי, ראש ישיבת 'תפארת יונתן יהושע', שהעלה על הנס את עמידתו של תלמידו. לאחר מכן נשא דברי חיזוק הגאון רבי מאיר וקנין, ראש ישיבת 'לב יצחק' באשדוד, ואחריו נשא דברים הרב יובל אברהמי.

במרכז האירוע נעמד הבחור אלחנן מזרחי ונשא דברים מרוממים ונרגשים, כשהוא משתף את הקהל בתחושותיו ובזכות שנפלה בחלקו למסור את הנפש למען לומדי התורה במהלך ימי שהותו בכלא הצבאי.

קבלת פנים לאסיר עולם התורה באשדוד (צילום: שימי קליין)
קבלת פנים לאסיר עולם התורה באשדוד (צילום: שימי קליין)
קבלת פנים לאסיר עולם התורה באשדוד (צילום: שימי קליין)
קבלת פנים לאסיר עולם התורה באשדוד (צילום: שימי קליין)
קבלת פנים לאסיר עולם התורה באשדוד (צילום: שימי קליין)
קבלת פנים לאסיר עולם התורה באשדוד (צילום: שימי קליין)
קבלת פנים לאסיר עולם התורה באשדוד (צילום: שימי קליין)
קבלת פנים לאסיר עולם התורה באשדוד (צילום: שימי קליין)
קבלת פנים לאסיר עולם התורה באשדוד (צילום: שימי קליין)
קבלת פנים לאסיר עולם התורה באשדוד (צילום: שימי קליין)
קבלת פנים לאסיר עולם התורה באשדוד (צילום: שימי קליין)
קבלת פנים לאסיר עולם התורה באשדוד (צילום: שימי קליין)
קבלת פנים לאסיר עולם התורה באשדוד (צילום: שימי קליין)
קבלת פנים לאסיר עולם התורה באשדוד (צילום: שימי קליין)
קבלת פנים לאסיר עולם התורה באשדוד (צילום: שימי קליין)
קבלת פנים לאסיר עולם התורה באשדוד (צילום: שימי קליין)
קבלת פנים לאסיר עולם התורה באשדוד (צילום: שימי קליין)
קבלת פנים לאסיר עולם התורה באשדוד (צילום: שימי קליין)
קבלת פנים לאסיר עולם התורה באשדוד (צילום: שימי קליין)

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