על הכתפיים ובארוחת בוקר חגיגית; תושבי אשדוד חגגו עם אסיר עולם התורה ששוחרר

המונים מתושבי אשדוד חגגו הבוקר (שישי) במעמד קבלת פנים חגיגית לבחור אלחנן מזרחי, תלמיד ישיבת 'תפארת יונתן יהושע', אשר הוגדר כ"אסיר עולם התורה" לאחר שנשפט ונעצר בכלא הצבאי.

כזכור, הבחור נעצר והוסגר לפני תקופה על אם הדרך בדרכו לביתו על ידי המשטרה הצבאית. בבוקרו של ערב תשעה באב השתחרר ממאסרו, והבוקר נערכה לכבודו חגיגת השחרור.

עם הגעתו לאזור ביתו באשדוד, יצאו המונים שהמתינו לו בשירה ובריקודים סוערים ברחובה של עיר. אסיר עולם התורה הועלה על הכתפיים, כאשר הציבור הגדול שהתאסף במקום הריע לו והביע את הערכתו העמוקה על עמידתו האיתנה.

לאחר החגיגות ברחוב, התכנסו חבריו, מקורביו וידידי המשפחה לארוחת בוקר סביב שולחנות ערוכים בחצר בית המשפחה.

את מסכת הנאומים פתח ראש הישיבה, הגאון רבי ישראל מאיר זביחי, ראש ישיבת 'תפארת יונתן יהושע', שהעלה על הנס את עמידתו של תלמידו. לאחר מכן נשא דברי חיזוק הגאון רבי מאיר וקנין, ראש ישיבת 'לב יצחק' באשדוד, ואחריו נשא דברים הרב יובל אברהמי.

במרכז האירוע נעמד הבחור אלחנן מזרחי ונשא דברים מרוממים ונרגשים, כשהוא משתף את הקהל בתחושותיו ובזכות שנפלה בחלקו למסור את הנפש למען לומדי התורה במהלך ימי שהותו בכלא הצבאי.