(צילום: י.ג)
שורת ההפגנות ברחבי הארץ מתעצמות: 'העדה החרדית' הודיעה היום (רביעי) בשעות אחר הצהרים לאנשיה להצטרף להפגנות שפרצו מוקדם יותר היום בעקבות מעצר תלמידי ישיבות.
בהודעה מטעם העדה נמסר, מפי חברי הבד"ץ של העדה החרדית בראשות הגר"מ שטרנבוך, כי "בעקבות נסיון הרשויות להסגיר עשרות בחורים ואברכים לכלא הצבאי כי על כאו"א מוטלת החובה לצאת במחאות במלחמת חרמה במסירות נפש בשערי בתי הכלא השונים ברחבי הארץ לעצור בעד המשחית".
בעקבות ההנחיה נסגרו כלל הכוללים של העדה החרדית, והאברכים הרבים הצטרפו למחאות שכבר החלו כאמור במספר מוקדים, כולל בירושלים.
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