ההפגנות מתעצמות העדה החרדית סגרה את כל הכוללים: "מלחמת חרמה במסירות נפש בשערי בתי הכלא בכל הארץ" באופן חריג הודיעו בשעות אחר הצהרים חברי הבד"ץ של העדה החרדית "לצאת במחאות במלחמת חרמה במסירות נפש בשערי בתי הכלא השונים ברחבי הארץ לעצור בעד המשחית" | בעקבות ההוראה נסגרו כלל הכוללים של העדה והאברכים יצאו להפגנות בירושלים נגד מעצר בחורי הישיבות והגיוס לצה"ל (אקטואליה)