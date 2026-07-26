דרמה קשה התרחשה בליל שבת ברחובות בני ברק: שמתנדב ההצלה המיתולוגי ר' יודל לודנר נאלץ לנוס על נפשו אחרי שנערים שוליים שיסו לעברו כלב ענק וגידפו אותו, מה שמציף הפקרות ביטחונית חמורה בעיר התורה.

כתב בבלי שנכח בזירה בשעת אמת, מביא לנו את הפרטים המלאים מהאירוע הקשה. צפו במהדורת מעייריב שלפניכם בהגשת איצלה כץ- עם כל הפרטים והעדויות.

הטלפון הכחול של חברון

פרטים חדשים על היעלמות הילד בן ה-4: האב מסר שנעלם בדיונות בין המצוק לחוף חזקי שטרן | 23.07.26

אם עד היום שמענו על "תלבושת אחידה" בעיקר בבתי הספר והסמינרים, ומעט בתלמודי התורה של חסידויות שונות - זה הזמן להכיר את הטלפון האחיד של ישיבת חברון. הערב, בחשיפה ראשונית, נביא לכם את כל הפרטים מהמהלך פורץ הדרך של "אם הישיבות" - ישיבת כנסת ישראל (חברון הגבעה) בשכונת גבעת מרדכי.

מי עומד מאחורי מימון הפרויקט הגרנדיוזי? מהו הסכום האסטרונומי שנתרם לצורך כך? אלו אפליקציות מופיעות לראשונה במכשיר הכשר (והמתקפל... חצי טאצ') והאם ניתן לטעון רב קו? מדוע התלמידים חויבו בהפקדת 2 צ'קים? ואיזה צבע נבחר למגנים - ומדוע?

כל הפרטים בהרחבה, עם תיעודים בלעדיים: צפו במהדורת מעייריב המלאה שלפניכם.

דע מה שתשיב

הגאון רבי אברהם משה קירשנבוים, מראשי ישיבת נחלת הלווים, יוצא במתקפה נוקבת על השאננות במגזר החרדי, מזהיר מתלות עיוורת בחומות ההתבדלות, ומותח ביקורת חסרת מעצורים על חוסר ההתמודדות ההשקפתית מול אתגרי הרחוב והוויכוח הנוקב עם בני הציונות הדתית.

צפו במהדורת מעייריב שלפניכם - עם הציטוטים המובחרים מהשיחה ההשקפתית הצולפת של הגרא"מ קירשנבוים.

תולה ארץ על בלי-מה

בשבועות האחרונים אנחנו נחשפים לגל חריף של מאבק ייצרי ואלים נגד הרב אליהו מאיר פייבלזון - ראש בית המדרש פתחי עולם, מכריו וידידיו הרבים מגדירים אותו בעל מחשבה גדול שמתבונן באגדות חז"ל והמדרשים הכי עמוקים ומפיק מהם מרגליות ופנינים.

המחאות האחרונות הגיעו לשיא כשגם בלי תשעה באב הגיעו אנשים אלימים להפריע לשיחה של הרב ועוררו סערה בבית המדרש בו שהה.

גם כל מיני אמירות ורמיזות כאילו גדולי הדור מתנגדים אליו - לא זכו להוכחות ואפילו להכחשות גורפות מצד בתיהם של גדולי ישראל כשמכל זה עולה המסקנה שהקב"ה מעביר את הרב פייבלזון תקופה של ניסיון ובכך גורם לו להתפרסם יותר ויותר מה שבעצם אומר שמתוך כל הקושי וההתנכלויות שמו של הרב רק מתפרסם ויותר אנשים עוקבים אחרי דרכו... ועל זה נאמר - יחיו הקנאים ויסבלו. צפו במהדורת מעייריב שלפניכם עם הפרטים בהרחבה.

טוב שכן טוב

חבר הכנסת רון כץ מיש עתיד הודיע על החלטתו הדרמטית לעזוב סופית את החיים הפוליטיים. אבל ההפתעה האמיתית והמרעישה ביותר מגיעה בדמות שותפו העסקי החדש: חבר הכנסת והשר לשעבר משה ארבל, שעזב לאחרונה את ש"ס ואת הזירה הציבורית.

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