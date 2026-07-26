פיג (FIG) היא חברה המתמחה בייצור ושיווק של מכשירי טלפון כשרים המותאמים לציבור החרדי והדתי בישראל. המכשירים של פיג מיועדים למשתמשים המחפשים פתרון תקשורת מתקדם תוך שמירה על הנחיות הכשרות והגבלות תוכן, ומציעים שילוב ייחודי של טכנולוגיה מודרנית עם פיקוח רבני מחמיר.

מכשירי פיג מגיעים במגוון דגמים ורמות מחיר, כאשר כל מכשיר עובר הכשרה והתאמה מיוחדת לדרישות הכשרות. המכשירים כוללים מערכת הפעלה מותאמת, חסימת גישה לאינטרנט הפתוח, ואפשרויות תקשורת בסיסיות כמו שיחות, הודעות טקסט ולעיתים גם אפליקציות מאושרות. החברה מציעה שירותי תמיכה ללקוחותיה ומעדכנת באופן שוטף את מערכות ההפעלה והאבטחה במכשיריה.

השוק של הטלפונים הכשרים בישראל צומח בהתמדה, ופיג מתמקמת כאחת החברות המובילות בתחום זה. המכשירים מיועדים למגוון רחב של משתמשים - מתלמידי ישיבות ועד אנשי עסקים בציבור החרדי, כאשר כל קבוצת יעד מקבלת פתרון מותאם לצרכיה הספציפיים. החברה משתפת פעולה עם רבנים ומוסדות חינוך כדי להבטיח שהמכשירים עומדים בסטנדרטים הנדרשים.

המפרט הטכני של מכשירי פיג משתנה בין הדגמים השונים, אך בדרך כלל כולל מסכי מגע, מצלמות, יכולות GPS, ותמיכה ברשתות סלולריות מתקדמות. החברה מקפידה על איזון בין פונקציונליות טכנולוגית לבין שמירה על הגבלות התוכן והשימוש. מערכת ההפעלה המותאמת מונעת התקנת אפליקציות לא מאושרות וגישה לתכנים בלתי רצויים.

תמחור מכשירי פיג נע בטווח רחב, בהתאם לדגם ולמפרט הטכני. החברה מציעה גם תוכניות תשלום והחלפת מכשירים, ומספקת אחריות ושירות לקוחות ייעודי. משתמשים יכולים לרכוש את המכשירים דרך רשת סוכנים מורשים, חנויות ייעודיות ולעיתים גם באמצעות הזמנה מקוונת דרך אתר החברה.