הרב אברהם משה קירשנבוים משמש כמשגיח רוחני בכיר בישיבת נחלת הלוויים, אחת מישיבות הקיבוץ המובילות בעולם הישיבות. תפקידו כולל הדרכה רוחנית והשקפתית של תלמידי הישיבה, מתן שיחות חיזוק והתעוררות, וטיפוח ערכי התורה והאמונה בקרב הלומדים. הרב קירשנבוים נחשב לאחד מראשי הישיבה ומדמויות ההשפעה המרכזיות במוסד.

בתקופה האחרונה מסר הרב קירשנבוים שיחת חיזוק והתעוררות מיוחדת בפני מאות מתלמידי ישיבת נחלת הלוויים, בה עורר על ההשקפה הנכונה של בני התורה בעניני ביטחון ואמונה, במיוחד בזמן מלחמה. בשיחתו הדגיש את החשיבות של שמירה על השקפה תורנית נכונה ואת הצורך להימנע מסקרנות בלתי ראויה בעת משבר. "זכינו לשיעור פרטי מהקב"ה! אל תתנו לשטן לערבב!" קרא הרב, תוך הדגשת המסר שאף אחד אינו יודע מה יקרה איתו, וכי ללכת לראות מתוך סקרנות איך אחרים סובלים היא אכזריות.

שיחותיו של הרב קירשנבוים מתאפיינות בגישה ישירה ומעשית לנושאי אמונה וביטחון, תוך התייחסות למציאות העכשווית שבה חיים תלמידי הישיבה. הוא מדגיש את החשיבות של לימוד תורה כמגן ומחסה, ואת הצורך לשמור על טהרת המחשבה והלב גם בתקופות של מתח וחרדה. גישתו משלבת השקפה תורנית עמוקה עם הבנה של האתגרים הייחוד שעומדים בפני דור הצעיר.

ישיבת נחלת הלוויים, בה משמש הרב קירשנבוים כמשגיח, היא חלק מתופעה מתרחבת של ישיבות קיבוץ המיועדות לבחורים מבוגרים. ישיבות אלו נותנות מעטפת מותאמת ומיוחדת לבני העלייה, ומהוות חלק משמעותי מעולם הישיבות בישראל. הרב קירשנבוים תורם להצלחתה של הישיבה באמצעות הדרכתו הרוחנית והשקפתו התורנית המעמיקה.

תפקידו של משגיח בישיבה הוא מרכזי ביותר בעיצוב אופיה הרוחני של המוסד. המשגיח אחראי לא רק על הדרכה השקפתית, אלא גם על טיפוח קשר אישי עם התלמידים, הקשבה לבעיותיהם, וסיוע בהתמודדות עם אתגרים רוחניים ואישיים. הרב קירשנבוים ממלא תפקיד זה בנאמנות ובמסירות, תוך שמירה על רמה גבוהה של חיי תורה ויראת שמיים בקרב תלמידי הישיבה.