את דבריו של משגיח ישיבת 'נחלת הלוויים', הגאון רבי אברהם משה קירשנבוים, שנאמרו לתלמידי ישיבות במהלך פאנל מרתק בבית הכנסת בית השם בבני ברק, אותו ערך מייסד קהילת בית השם הרב שלמה קולידצקי, קשה אולי לשמוע - אבל אם חפצי אמת וחיים אתם, האזינו לדבריו המרתקים, למרות הצלפות המוסר הקשות. אל תפספסו! כל הפרטים במהדורת מעייריב המלאה שלפניכם.

משואה לתקומה רוחנית

חבר הכנסת אורי מקלב, נשא היום דברים בטקס מיוחד בכנסת "לכל איש יש שם", שנערך לרגל יום הזיכרון לשואה. מקלב בחר להתמקד בסיפורה הבלתי ייאמן של משפחת הגר"י נויבירט זצוק"ל - שהסתתרה שנים ארוכות בצפיפות לא אנושית בעליית גג, בלי לראות אור יום - ועד להוצאת הספר ההלכתי שהפך לספר חובה בכל בית יהודי - שמירת שבת כהלכתה. הפרטים והנאום המלא במהדורת מעייריב שלפניכם.

משבר המכונות בבני ברק

מחזה כזה לא נראה מזמן בקומה העליונה של בניין העירייה ברחוב ירושלים. בעיצומה של ישיבת מועצת העיר אתמול - יום שני, נכנסה לקומה קבוצה של שלוחי הרבנים, מחנכים ונציגי תושבים, כשעל פניהם ניכרת דאגה עמוקה. הם באו לזעוק את זעקתם של מאות משפחות: "עצרו את מכונות האוכל שמחריבות את הנוער". הפרטים המלאים והפיקנטיים - במהדורת מעייריב שלפניכם.

בקרוב אצל הליטאים?

במהלך הטיש שנערך בהיכל בית המדרש הגדול של סאטמר לרגל 20 שנה להסתלקותו של האדמו"ר ה'ברך משה' מסאטמר זכר צדיק וקדוש לברכה, נשא בנו האדמו"ר מסאטמר נאום חוצב להבות אש, במהלכו הוא בישר בשורה שחורגת מגבולות החסידות – הקמת פרויקט דיור ענק ומוזל המיועד לכלל הציבור החסידי בניו יורק. הפרטים המלאים במהדורת מעייריב שלפניכם.

ונשמרתם מאוד לנפשותיכם

בימים האחרונים ובעצם מאז סיום חג הפסח - החלו ימי בין הזמנים בהם רבים וטובים מנסים למצוא הזדמנות לנופש וטיולים, אלא שלמרבה הצער האירועים הקשים והאסונות והמקרים שהתחילו בצורה צולעת והסתיימו בסוף טוב רק מתרבים. הרחבה לידיעה - במהדורת מעייריב שלפניכם.