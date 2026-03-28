קהילת בית השם בבני ברק

קהילת "בית השם" היא קהילה ליטאית מרכזית הממוקמת ברחוב סוקולוב בבני ברק, בהנהגתו של הרב שלמה קולידצקי - בנו של הגאון רבי יצחק קולידצקי ונכדו של מרן הגר"ח קנייבסקי זצוק"ל. הקהילה כוללת בית מדרש גדול והיכל מרכזי המשמשים כמוקד לאירועי תורה ומעמדי חיזוק בעיר התורה והחסידות. במהלך השנה מתקיימים בקהילה אירועים מיוחדים בהשתתפות גדולי התורה, כאשר המקום מושך אליו המוני בני תורה ותושבי בני ברק לשמוע דברי תורה והתעוררות.

בתקופות מיוחדות בשנה, כמו ימים נוראים, חול המועד סוכות וערב פסח, מתקיימים בקהילה אירועים מרכזיים בהשתתפות ראשי ישיבות וחברי מועצת גדולי התורה. לקראת יום כיפור נבנה במקום אוהל ענק מיוחד כדי להכיל את אלפי המשתתפים המגיעים לשמוע שיחות חיזוק מגדולי הדור. בשבת הגדול נערכות בקהילה דרשות מרכזיות, כאשר הגאון רבי יהודה סילמן נושא את דרשתו המסורתית במקום, תחילה בליל שישי ולאחר מכן בהיכל המרכזי ברמת אלחנן.

במהלך חול המועד סוכות מתקיימת בקהילה שמחת בית השואבה מיוחדת המושכת המונים עד השעות הקטנות של הלילה. האירוע מתאפיין בשילוב ייחודי של מנגנים חסידיים בקהילה ליטאית, כאשר בעלי מנגנים מוסיפים נופך של קדושה והתעלות רבתי במקום. במהלך הריקודים נהוג לשיר את ט"ו שיר המעלות, והאירוע הופך למוקד משיכה מרכזי בבני ברק בימי החג.

הקהילה משמשת כמרכז לכינוסי חיזוק והתעוררות בתקופות מיוחדות ובעיתות משבר. בתקופת המצב הביטחוני הקשה מתקיימים במקום מעמדי חיזוק בהשתתפות ראשי ישיבות, ביניהם הגאון רבי דוד לנדו והגאון רבי משה הלל הירש. במעמדים אלו מועברים מסרים של חיזוק האמונה והביטחון, תוך התייחסות לאתגרים המיוחדים של התקופה ולחובת השעה.

בישיבת בין הזמנים מתקיימים בקהילה אירועי חיזוק מיוחדים לבחורי הישיבות. ראש ישיבת חברון, הגאון רבי דוד כהן, נושא שיחות חיזוק המעודדות את הבחורים להישאר בבית המדרש ולהתחזק בלימוד התורה למרות הקשיים והאתגרים. כמו כן, מתקיימים במקום כינוסים בענייני קדושה וטהרה בהשתתפות ראשי ישיבות כמו הגאון רבי אביעזר פילץ והגאון רבי אשר אריאלי.

הקהילה מארחת גם מעמדים נדירים ומיוחדים, כמו מצוות פדיון פטר חמור בהשתתפות הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף וחכם ניסים בן שמעון. בנוסף, מתקיימות בקהילה עצרות התעוררות בהשתתפות תלמידי חכמים, כאשר הגאון רבי בונים שרייבר נושא דברי חיזוק ומעורר את הקהל להתחזק באמונה בכל המצבים והזמנים.

בית המדרש המרכזי של הקהילה משמש כמוקד ללימוד תורה שוטף לאורך כל השנה, ובמקביל לאירועים הגדולים מתקיים שידור חי לרחובות הסמוכים ולבית המדרש כדי לאפשר למספר רב ככל האפשר להשתתף באירועים. הקהילה הפכה לאחד המוקדים המרכזיים בבני ברק לאירועי תורה ורוח, ומושכת אליה קהל רחב מכל רחבי העיר ומחוצה לה.