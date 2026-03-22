התהילים אינם משא כבד

הגר"ד לנדו בדברי חיזוק: "להשרות אווירה רגועה בבית, אפילו עם דברי בדיחות"

במעמד חיזוק מיוחד שנערך בסוף השבוע בקהילת 'בית השם' בבני ברק, נשא ראש הישיבה הגר"ד לנדו משא מקיף על חובת השעה לנוכח המצב הביטחוני והאתגרים המיוחדים של ימי בין הזמנים וערב פסח | צפו בדברים (חרדים)

בפתח דבריו עמד ראש הישיבה על הנסים הגלויים המלווים את עם ישראל במלחמה: "על פי דרך הטבע אין שום היגיון להינצל מכל כך הרבה אויבים אכזריים. אין ספק כי התורה היא שמגנא ומצלא".

בהתייחסות נדירה למתח שבין עמל התורה לצרכי הבית בימי ערב פסח, קרא ראש הישיבה לאברכים למצוא זמן קבוע ללימוד, אך בד בבד להיות קשובים לבני הבית: "צריך להיות ערני לקושי של בני הבית ולסייע כנדרש. הילדים נמצאים במצב לא רגיל וייתכן שיש להם פחדים וחששות".

ראש הישיבה הפתיע כשהדגיש את החשיבות של שמחת הבית בימים אלו: "כל אחד צריך להשרות אווירה טובה ונעימה. אפשר להגיד דברי חידוד, אפילו קצת בדיחות, אפשר גם לשיר בבית. העיקר לנהוג בסבלנות ולהשרות אווירה רגועה".

בפנייתו לבחורי הישיבות, הדגיש הגר"ד לנדו כי חובתם בלימוד כפולה, לצד ניצול הימים לקיום מצוות כיבוד אב ואם בכבוד ובשמחה.

בסיום דבריו עורר את הקהל על חובת התפילה ובפרט על אמירת פרקי התהילים בציבור: "יש כאלו שזה נראה עליהם כמשא כבד; אסור לזלזל בזה. לא לומר זאת כלאחר יד, אלא בכוונה וברצינות מעומקא דליבא". כמו כן, הזהיר כי יש להישמע להוראות הבטיחות ולהיזהר מכל פגע: "לא להתייחס לזה בביטול או בקלות דעת".

עצרת התפילה בבית השם (צילום: שוקי לרר)
עצרת התפילה בבית השם (צילום: שוקי לרר)
