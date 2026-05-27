ש"ס תוקפת את הציונות הדתית על חוק המעונות

סיעת ש"ס פרסמה היום (רביעי) הודעה חריפה במיוחד נגד הציונות הדתית, לאחר שסיעתו של השר בצלאל סמוטריץ' נמנעה מלהיכנס למליאה ולתמוך בהצעת חוק המעונות שיזמה יהדות התורה. "הכנסת השמיעה היום קול ברור ונחרץ נגד היועמ"שית: די לאכזריות כלפי פעוטות כדי לפגוע בהוריהם לומדי התורה", נכתב בהודעת הסיעה.

על פי הנמסר מש"ס, חוק המעונות שאושר היום בקריאה טרומית בתמיכת 44 חברי כנסת מול 36 מתנגדים, מהווה "אמירה מוסרית וערכית נגד ההחלטה הנפשעת לפגוע בילדים חסרי ישע רק משום שהוריהם לומדי תורה". הסיעה הדגישה כי "הניסיון להפעיל לחץ על בני הישיבות באמצעות פגיעה בפעוטות הוא צעד אכזרי - ולומדי התורה לא ייכנעו".

הערכה לליכוד ועוצמה יהודית - זעם על הציונות הדתית

סיעת ש"ס הביעה הערכה ליו"ר הקואליציה ח"כ אופיר כץ "שפעל בנמרצות לגיוס הרוב הדרוש", וכן לסיעות הליכוד ועוצמה יהודית "שהוכיחו שותפות מלאה לערכי התורה". כזכור, חברי הכנסת של הליכוד שנכחו במליאה הצביעו בעד החוק, בעוד שהציונות הדתית סירבה להיכנס למליאה.

מנגד, ש"ס הביעה "זעם ואכזבה עמוקה מסיעת הציונות הדתית, שבחרה להיעדר מהצבעה מוסרית זו ובכך נתנה יד לרודפי עולם התורה ושונאי היהדות". בהודעה נכתב במפורש: "זהו אות קלון שלא יימחה! אלו שרוממות גוש הימין בפיהם - הם אלו שמפרקים אותו במעשיהם".

גפני: "ניקח זאת בחשבון בכל דבר הנוגע אליהם"

יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני פרסם אף הוא תגובה חריפה, בה האשים את הציונות הדתית בכפיות טובה. "מדובר בחוק שהיה לאורך שנים מובן מאליו בכנסת, לסייע לנשים שיוצאות לעבוד ולהקל עליהן בשכרן ובתנאי העסקתן", מסר גפני. "השנאה נגד הציבור החרדי מעבירה אותם על דעתם ופוגעת גם בציבור העובד והחלש".

גפני המשיך בביקורת חריפה: "גם שותפיהם בהשקפת עולמם בציונות הדתית נוהגים בעיוות ובכפיות טובה. נתנו להם הכל, בהתיישבות, בתקציבים ובתפקידים, וכשמגיעים לנושאים החשובים לציבור החרדי הם מפנים עורף ופועלים נגדנו". יו"ר דגל התורה סיים באזהרה: "חסרי הגינות וערכים שכמותם. אנחנו ניקח זאת מעתה בחשבון בכל דבר הנוגע לציונות הדתית".

סמוטריץ' לנתניהו: "גם גמרו את הגיוס ועוד דורשים?"

על פי הנמסר, השר בצלאל סמוטריץ' מסר לראש הממשלה בנימין נתניהו: "גם גמרו את הגיוס ועוד דורשים את חוק המעונות? זה מופרך". גורמים חרדיים תקפו בחריפות את הציונות הדתית על סירובם לתמוך בחוק. "הם מתעקשים לשבת באופוזיציה בכנסת הבאה", מסר גורם במפלגות החרדיות.

בנוסף, ח"כ דן אילוז הצביע נגד החוק, מהלך שעורר זעם בקרב נציגי ש"ס ויהדות התורה. ח"כ ינון אזולאי צעק עליו במליאה: "לך לאופוזיציה! תתבייש לך! אין לך כבוד!" גם סגנית השר שרן השכל נעדרה מההצבעה.

הצעת החוק מבקשת לשנות את הקריטריונים לקבלת ילדים למעונות יום ומשפחתונים מפוקחים, כך שלא תידרש עבודה של שני ההורים כתנאי לקבלה. ההצעה תועבר כעת לדיון בוועדת העבודה והרווחה או בוועדת החינוך, לקראת העברתה בקריאות נוספות.