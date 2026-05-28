האדמו"רים מסאטמר ( צילום: ישראל כהן, מאיר אלפסי )

רוחות האחדות המנשבות בחסידות סאטמר מגיעות לרגע שיא דרמטי: היום (חמישי) יתכנסו יחדיו הנכדים הגדולים של האדמו"ר הרה"ק בעל ה'ברך משה' מסאטמר זי"ע, בני דודים משני פלגי החסידות, למעמד מיוחד והיסטורי של עריכת גורל וחלוקת ירושת הקודש של זקנם האדמו"ר זצ"ל.

הכינוס הבלתי נתפס, שרק לפני חודשים ספורים היה נחשב לחלום רחוק, מתקיים בהמשך ישיר למה שדיווחנו ב'בבלי' מימי ערב חג הפסח האחרון, אז דיווחנו באריכות על פריצת הדרך הדרמטית והסרת המחיצות בין חצרות הקודש לבית סאטמר, אצל האחים האדמו"רים המהר"א ומהרי"י, לאחר עשרות שנים של פילוג ומחלוקת עזה.

הרבי הברך משה מסאטמר זי"ע ( צילום: ארכיון 'כיכר השבת' )

מאחורי הקלעים של המהלך ההיסטורי עומדת יוזמה חשאית ורגישה של המשב"ק המיתולוגי ואיש סודו הקרוב של ה'ברך משה', הרה"ח ר' משה פרידמן, המכונה ר' משה גבאי, עליו הטיל הרבי זי"ע עוד בחייו את האחריות המלאה על עזבונו. לפני כשנתיים החל ר' משה גבאי להניע מהלך מורכב: העברת כל אוצרות הקודש הכוללים חפצי מצווה נדירים, כתבי יד קדושים וספרים עתיקים שעברו מדור לדור, החל מהרה"ק בעל ה'ישמח משה' ועד הרבי ה'ויואל משה' זי"ע, אל מפעל מוגן שבבעלות ידידו הקרוב, הנגיד ר' מאיר הירש, מראשי קהילת האדמו"ר המהר"א. שם, במתחם מאובטח ובסודיות מוחלטת, שקדו מומחים במשך השנה האחרונה על קטלוג מדויק של החפצים, שערכם נאמד במיליוני דולרים, וביצעו הערכה מקצועית לקראת חלוקתם. ההכנות הגיעו לשיאן לקראת יום ההילולא ה-20 של הרה"ק ה'ברך משה' זי"ע, בחודש ניסן השנה, בצעד חסר תקדים, חתמו לראשונה יחד כל בניו וחתניו של האדמו"ר זצ"ל, ובראשם שני האחים האדמו"רים מסאטמר, על מכתב משותף המסדיר את חלוקת הנחלה. רגע המפנה נרשם כאשר הנגיד ר' ליפא פרידמן, בנו של ר' משה גבאי, הגיע למעונו של האדמו"ר המהר"א בקרית יואל, שם חתם הרבי על המכתב המשותף לאחר שכבר נחתם על ידי אחיו, האדמו"ר מהרי"י.

ר' ליפא פרידמן מחוץ לביתו של האדמו"ר מסאטמר ( צילום: באדיבות המצלם )

במכתבם, פנו האדמו"רים לחסידים באולטימטום חריף שהסתיים בל"ג בעומר האחרון, והבהירו כי חלה חובה גמורה מן התורה להשיב כל חפץ או ספר שנעלמו מהעזבון במשך השנים. "לא ויתרנו ולא מחלנו על שום חפץ", כתבו האחים והדגישו כי חפץ שיוחזר לרבי אחד בלבד לא יתקבל על ידו, אלא חייב לחזור לעזבון הכללי. השלוחים והמשב"קים – ר' משה פרידמן, ר' שמואל הכהן פרידמן ור' חיים שלמה פישר הוסמכו לקבל את החפצים באנונימיות, ואכן, בחודשים האחרונים הוחזרו כמה מחפצי הירושה היקרים בשקט ובצנעה.

מכתבם של האדמו"רים מסאטמר

היום, כאמור, מגיע המהלך לישורת המעשית שלו. הנכדים הגדולים, המייצגים את שני צדי החצרות, יישבו סביב שולחן אחד למעמד חלוקת הקודש והטלת הגורל על החפצים הנדירים.

בעולם היהודי וביהדות החרדית כולה עוקבים בהתרגשות ובתקווה עצומה אחר המתרחש בחסידות הגדולה בעולם. הרוחות החדשות של האחדות והשלום, שמנשבות וממיסות קפאון של עשרות שנים, מעוררות תפילה בקרב החסידים: האם נזכה בקרוב לראות את האחים האדמו"רים עצמם שישים ומשתתפים זה בשמחתו של זה?

מה שבטוח הוא, שהמחזה ההיסטורי שמתרחש היום, כבר גורם לקידוש שם שמיים עצום ומראה כי כוחו של השלום גדול מכל מחלוקת.

מערכת 'בבלי' תמשיך לעקוב מקרוב אחר ההתפתחויות, סדר ההגרלה המותח וחלוקת הירושות בפועל, ונמשיך ונעדכן בכל פרט ופרט בס"ד.