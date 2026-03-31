חסידות סאטמר היא אחת מהחסידויות החרדיות הגדולות והמשפיעות בעולם, עם עשרות אלפי חסידים ברחבי העולם. החסידות מתנהלת כיום בשתי חצרות נפרדות, שתיהן בראשות בני משפחת טייטלבוים - האחת בראשות האדמו"ר מהר"א מסאטמר והשניה בראשות מהרי"י מסאטמר. מרכזי הפעילות העיקריים של החסידות נמצאים בארצות הברית, בעיקר בשכונת וילאמסבורג בברוקלין ובקריית יואל שבמדינת ניו יורק, לצד קהילות משגשגות בירושלים, בני ברק ובית שמש.

החסידות ממשיכה לשמר את מסורת הרה"ק רבי יואל טייטלבוים זצ"ל, בעל ה"דברי יואל" מסאטמר, שהקים את החסידות מחדש לאחר השואה. יום כ"א כסלו, יום הצלתו של הרבי מסאטמר מהשואה, נחגג מדי שנה במעמדים מרכזיים בכל קהילות החסידות ברחבי העולם. בשנים האחרונות נרשמת פעילות ערה של החסידות בישראל, עם הקמת מוסדות חינוך חדשים, בתי מדרש והרחבת הפעילות הקהילתית.

מערכת החינוך של סאטמר כוללת רשת נרחבת של תלמודי תורה, ישיבות קטנות וגדולות, המתנהלות באופן עצמאי ללא תקציבי ממשלה. המוסדות מקפידים על לימוד תורה אינטנסיבי, כאשר תלמידים נבחנים על עשרות דפי גמרא ופרקי משניות. בשנים האחרונות הוקמו מסגרות לימוד ייחודיות כמו חבורת "זכרו" שמטרתה להעמיד את כל הציבור במבחן על כל הש"ס תוך שנים ספורות.

החסידות מתאפיינת בשמירה קפדנית על המסורת החסידית ועל אורח חיים חרדי מובהק. מעמדי הכנסת ספר תורה, חגיגות בר מצווה וסיומי מסכתות מתקיימים ברוב פאר והדר, בהשתתפות רבבות חסידים. האדמו"רים מסאטמר מקפידים על ביקורים תכופים בקהילות בארץ ובעולם, כאשר כל ביקור מלווה במעמדים חגיגיים ובהתעוררות רוחנית.

בשנים האחרונות מתמודדת החסידות עם אתגרי הדיור בישראל, ומובילה מהלכים חדשניים להקמת גרעינים חסידיים מחוץ לריכוזים החרדיים המסורתיים. מהלך זה נועד לאפשר לאברכים צעירים לבנות חיים מאוזנים עם יישוב הדעת, תוך שמירה על אורח החיים החסידי. עשרות משפחות כבר הצטרפו למיזמים אלו, המתוכננים להתאכלס בשנים הקרובות.

החסידות מפעילה מערך חסד נרחב, הכולל קרנות הצלה לתמיכה במוסדות חינוך עצמאיים, סיוע למשפחות נזקקות ותמיכה בפעילות קהילתית. נגידי החסידות מוכרים בנדיבותם ובתרומתם למוסדות התורה, כאשר מיליוני דולרים מחולקים מדי שנה למנהלי מוסדות חינוך חרדיים שאינם מקבלים תקציבי מדינה. מעורבות זו משקפת את המחויבות העמוקה של החסידות לשמירה על עצמאות החינוך החרדי.

הקשר בין חסידות סאטמר לחסידויות אחרות מתאפיין באחווה ושיתוף פעולה. מעמדים משותפים עם חסידויות כמו ויז'ניץ, גור, בעלזא ובאבוב מתקיימים באופן קבוע, כאשר האדמו"רים משתתפים בשמחות ובאירועים זה של זה. שיתוף פעולה זה בולט במיוחד בנושאים של שמירת המסורת והתמודדות עם אתגרים משותפים של הציבור החרדי.