בנו של האדמו"ר החרים את אל על בדרכו לירושלים: טס דרך אתונה

בנו הגדול של האדמו"ר מסאטמר, הגאון רבי חיים צבי טייטלבוים שליט"א, בחר במסלול טיסה עקיף בדרכו לירושלים לקראת חג השבועות - כדי להימנע מטיסה בחברת אל על הישראלית. כך נחשף על ידי העיתונאי ישראל כהן.

לפי הפרסום, הגאון רבי חיים צבי נותר אמש בפולין לאחר סיום מסע אביו האדמו"ר באירופה, והמריא היום לאתונה שביוון. משם המשיך בטיסה נוספת לישראל, כאשר שתי הטיסות מופעלות על ידי חברות תעופה זרות.

המהלך מעורר תשומת לב במיוחד לאור העובדה שחברת אל על מפעילה טיסות יומיות הן מוורשה והן מקרקוב שבפולין. בחירתו של בנו של האדמו"ר במסלול עקיף יותר, הכולל מעבר באתונה, משקפת את העמדה העקרונית של חסידות סאטמר כלפי חברות תעופה ישראליות - וכלפי הציונות בכלל.