בעקבות הפסקת האש, משרד התחבורה הודיע על פתיחה מחודשת של נתב"ג לטיסות בינלאומיות. חברות התעופה הזרות עודכנו על החזרה לשגרה, כשביום ראשון יצטרף גם נמל התעופה רמון לפעילות מלאה • חיפה תיבחן לקראת סוף השבוע | החזרה המדורגת (תעופה)
מנכ"ל משרד התחבורה משה בן זקן בוועידת הכלכלה: 180 אלף ישראלים חזרו במסגרת מבצע 'חזרה בטוחה' • המקבילים שלנו בעולם מתפעלים מהיכולת לנהל מערך טיסות תחת אש | הערכות מצב שוטפות לשמירה על רציפות תפקודית (תחבורה)
בתום הערכת מצב הוחלט כי מספר הנוסעים היוצאים בטיסה אחת מנתב"ג ירד מ-120 ל-50, החל מחצות | כמו כן, טיסה אחת בלבד תמריא פעם בשעה, ואחת אחרת תנחת פעם בשעה - במקום המראה של שני מטוסים ונחיתה של שני מטוסים פעם בשעה (תעופה)
בהערכת מצב שמתקיימת בשעות אלו בין פיקוד העורף לבין משרד התחבורה נידונה האפשרות לשנות את חלוקת המושבים בטיסות מיוחדות שיועדו לפינוי אזרחים אמריקנים מישראל | אם המתווה יאושר, מאות ישראלים נוספים יוכלו להצטרף לטיסות שיוצאות מהארץ | במקביל נבחנות גם הקלות נוספות (תעופה)
ענקית הלואו-קוסט וויז אייר מאשרת כי בעקבות ההסלמה, החברה משעה את כל טיסותיה לישראל וממנה, עד ה-29 במרץ | מדובאי, אבו דאבי, עמאן וערב הסעודית - מיעדי אירופה - עד אמצע ספטמבר | מהחברה נמסר כי בטיחותם וביטחון הנוסעים, הצוות והמטוסים בראש סדר העדיפויות של החברה, הנמצאת בקשר ישיר עם כל הנוסעים אשר מושפעים מהמצב (תעופה)
חברת אל על מודיעה על היערכות למבצע חילוץ ענק עם פתיחת נתב"ג, הכולל טיסות ישירות מארה"ב, המזרח ואירופה. התוכנית כוללת פתרונות יצירתיים כמו נחיתות בטאבה ובעקבה בתיאום גורמי הביטחון, כאשר לקוחות החברה שטיסתם בוטלה יוחזרו ללא עלות נוספת (בארץ)
ברקע המצב הביטחוני וההתאמות התפעוליות, קבוצת לופטהנזה הודיעה על הארכת מתכונת טיסות הלילה לישראל וממנה עד ל 15 במרץ | על פי העדכון, טיסות הלילה של לופטהנזה ו-SWISS ימשיכו לכלול עצירת ביניים קצרה באתונה | כזכור, חברת KLM הודיעה אתמול על ביטולי טיסות לתל אביב החל מהראשון למרץ בעקבות שיקולים מסחריים ותפעוליים (תעופה)
חריג בנתב"ג: נוסע עלה בטעות למטוס הלא נכון של חברת איתיחאד | לנוסע היה כרטיס לטיסה אחרת של חברת התעופה, עם שעת יציאה מוקדמת יותר בעשר דקות | שתי הטיסות לאבו דאבי גם היו ממוקמות בשרוולים צמודים, מה שתרם לבלבול | רק כשחברי קבוצתו שמו לב לחסרונו החלו החיפושים, רגע לפני ההמראה הוא נמצא (תעופה)
לאחר שהוועדה הבין-משרדית אישרה בשבוע שעבר להסיר את המגבלה שאסרה עד כה על חברות תעופה זרות להחנות מטוסים לחניית לילה בנתב"ג - אישור שבפועל מאשר לוויזאייר, להקים בסיס בישראל, באגף התחבורה בהסתדרות מתכוונים להכריז על סכסוך עבודה בענף התעופה (תעופה, בארץ)
לאחר אינספור החלטות שונות במשך השנים, הממשלה אישרה היום בישיבתה הקמה של שני שדות תעופה חדשים, בדרום (צקלג) ובצפון (רמת דוד) | כל השרים הצביעו בעד ההחלטה, למעט השר עמיחי שיקלי שהתנגד | נתניהו: "צקלג זה טווח יריקה מעזה, לא ניתן לחמאס להתבסס מחדש ברצועה, וזו אמירה מאוד משמעותית, כך גם ברמת דוד עם חיזבאללה. לא יהיה יותר איום" (תעופה, פוליטי)
מטוס של חברת וויז אייר נחת בנתב"ג בליווי מטוס קרב, לאחר שאנשי צוות המטוס זיהו שם רשת שהוגדר "טרוריסט" בערבי |נוסעים חרדים טענו שהבן שלהם סידר להם את הטלפון בטרם הגיעם לארץ | הנוסעים עברו בדיקה על הקרקע בנתב"ג (תעופה)