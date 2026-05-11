אזהרה דרמטית הושמעה היום (שני) מפי מנהל רשות שדות התעופה, המתריע על מצב חירום בענף התעופה האזרחית בישראל. על פי המסמך שהופץ, נתב"ג הפך בפועל לשדה תעופה צבאי, דבר הפוגע קשות בחברות התעופה הישראליות ומעמיד אותן בסכנת הישרדות ממשית.

המנהל קורא לנקיטת פעולה משולבת ומיידית, הכוללת שבעה צעדים דחופים להצלת ענף התעופה האזרחי. "מדובר במצב שאינו יכול להימשך", נכתב במסמך, "נתב"ג הוא נמל התעופה האזרחי הראשי והיחידי של מדינת ישראל, והפיכתו לבסיס צבאי פוגעת לא רק בחברות התעופה אלא בכלל אזרחי המדינה". דרישה לפינוי מטוסים אמריקאים הצעד הראשון והדחוף ביותר, על פי המסמך, הוא דרישה מהאמריקאים לפנות את המטוסים מנתב"ג ולהעבירם לבסיסי חיל האוויר. "שם מקומם ולא בנמל התעופה האזרחי הראשי והיחידי של מדינת ישראל", נכתב בהדגשה. במידת הצורך, מציע המנהל להעביר את המטוסים לנמל התעופה רמון בעדיפות על נתב"ג. רצח ברמלה: אישה נורתה למוות, 3 נפצעו אליהו לוי | 10:24 כזכור, מבקר המדינה פרסם לאחרונה דוח חריף שבו ציין כי התעופה האזרחית לא הייתה ערוכה כראוי למלחמה ארוכת טווח. הדוח הדגיש כי "חופש התנועה האווירי של הציבור הישראלי נפגע אנושות" והמדינה לא הסדירה את יחסיה עם חברות התעופה באופן שיאפשר לה להורות על פעולות מסוימות בזמן חירום. שיפוי מלא לחברות התעופה הישראליות הצעד השני שנדרש הוא תמיכה כלכלית מיידית בחברות התעופה הישראליות - ישראייר, ארקיע ואייר חיפה. המנהל מבהיר כי לא מדובר בפיצוי על אובדן הכנסות, אלא בשיפוי החברות על ההוצאות העודפות שנגרמו להן כתוצאה מההגבלות הביטחוניות לאורך המלחמה. ההגבלות כוללות סגירת המרחב האווירי, הגבלת מספר הטיסות והגבלת מספר הנוסעים. "בלי לבצע את הדברים הללו לא ניתן יהיה להבטיח את שרידותן של החברות", נכתב באזהרה ברורה. המנהל מציין כי כל סיוע של המדינה יותנה בהזרמת הון זהה של בעלי השליטה לחברות, בדומה לסיוע שניתן בעבר.

חזרה מדורגת של חברות זרות

המסמך מתייחס גם למצב חברות התעופה הזרות, שצפויות לחזור לישראל בצורה מדורגת. חלקן רק אחרי חודש אוגוסט, דבר שיפגע משמעותית בהיצע הטיסות ובמחירים. משרד התחבורה באמצעות רשות שדות התעופה פועל מול החברות הזרות והרגולטורים בעולם באופן שיאיץ את קצב החזרה.

אולם, כך מודגש במסמך, ללא פתרון לבעיית החניות בנתב"ג - שנוצרה כתוצאה מהנוכחות הצבאית - לא ניתן יהיה להחזיר את החברות הזרות לטוס לישראל כבשגרה. לאור משבר מחירי הדלק, לחברות התעופה הזרות יהיה מורכב יותר לחזור לישראל בקצב של לפני המלחמה.

הגבלת יכולת הגדלת טיסות

המנהל מזהיר כי הגדלת היצע הטיסות תתבסס בחלקה על יכולת חברות התעופה הישראליות להגדיל את מספר הטיסות. אולם מצבן הפיננסי של החברות והמשך גידול בהוצאות שלהן צפוי להגביל את יכולת הגדלת מספר הטיסות - מעגל קסמים שעלול להוביל לקריסה.

יצוין כי במהלך מלחמת חרבות ברזל נרשמו עשרות אלפי ישראלים שחזרו לארץ דרך נתב"ג והמעברים היבשתיים, במסגרת מבצע "כנפי הארי". רשות שדות התעופה פעלה סביב השעון לאפשר את חזרת הישראלים בבטחה, אך המצב הנוכחי מעמיד את המערכת כולה בסימן שאלה.

המסמך מסתיים בקריאה ברורה לממשלה ולגורמי הביטחון לנקוט בפעולה מיידית. "נתב"ג חייב לחזור להיות נמל תעופה אזרחי", נכתב בסיכום, "וחברות התעופה הישראליות זקוקות לתמיכה דחופה כדי להמשיך ולשרת את אזרחי המדינה". ללא צעדים אלה, מזהיר המנהל, ענף התעופה האזרחי בישראל עלול להיכנס למשבר חסר תקדים.