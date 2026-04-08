בעקבות הפסקת האש, משרד התחבורה הודיע על פתיחה מחודשת של נתב"ג לטיסות בינלאומיות. חברות התעופה הזרות עודכנו על החזרה לשגרה, כשביום ראשון יצטרף גם נמל התעופה רמון לפעילות מלאה • חיפה תיבחן לקראת סוף השבוע | החזרה המדורגת (תעופה)
מנכ"ל משרד התחבורה משה בן זקן בוועידת הכלכלה: 180 אלף ישראלים חזרו במסגרת מבצע 'חזרה בטוחה' • המקבילים שלנו בעולם מתפעלים מהיכולת לנהל מערך טיסות תחת אש | הערכות מצב שוטפות לשמירה על רציפות תפקודית (תחבורה)
בהערכת מצב שמתקיימת בשעות אלו בין פיקוד העורף לבין משרד התחבורה נידונה האפשרות לשנות את חלוקת המושבים בטיסות מיוחדות שיועדו לפינוי אזרחים אמריקנים מישראל | אם המתווה יאושר, מאות ישראלים נוספים יוכלו להצטרף לטיסות שיוצאות מהארץ | במקביל נבחנות גם הקלות נוספות (תעופה)
שרת התחבורה, מירי רגב, הודיעה כי נערכים לפתיחת השמיים באופן מדורג - החל משבוע הבא, כבר ביום ראשון | "הנחיתי את מנהל רשות התעופה האזרחית להיפגש עם חברות התעופה על מנת שיהיו ערוכות לפתיחת השמיים באופן מדורג החל מהשבוע הבא - בהתאם להתפתחויות הביטחוניות", אמרה | על פי ההערכות כ-150,000 ישראלים תקועים בחו"ל (שאגת הארי)
לאחר אינספור החלטות שונות במשך השנים, הממשלה אישרה היום בישיבתה הקמה של שני שדות תעופה חדשים, בדרום (צקלג) ובצפון (רמת דוד) | כל השרים הצביעו בעד ההחלטה, למעט השר עמיחי שיקלי שהתנגד | נתניהו: "צקלג זה טווח יריקה מעזה, לא ניתן לחמאס להתבסס מחדש ברצועה, וזו אמירה מאוד משמעותית, כך גם ברמת דוד עם חיזבאללה. לא יהיה יותר איום" (תעופה, פוליטי)
משרד התחבורה השיק יחידת אבטחה מיוחדת לשיפור ביטחון הנהגים והנוסעים בתחבורה הציבורית. השרה רגב הבהירה: "אלימות בתחבורה הציבורית היא חציית קו אדום, והיום אנו עוברים ממילים למעשים. יחידת האבטחה המבצעית החלה לפעול בשטח" (חדשות תחבורה)
לאחר שנת שיא בהיקף הנסיעות ברכבת, משרד התחבורה ורכבת ישראל מובילים הרחבה משמעותית של השירות, הכוללת הארכת רכבות, הוספת קרונות, שילוב רכבות חשמליות מתקדמות והרחבת שעות הפעילות בפריפריה ובמרכז - כל אלה מתבטאים בתוספת של מעל 40 אלף מושבים ביום (תחבורה ציבורית)
בזמן שחברי כנסת אחרים יוצאים לפגרה או נעלמים מהשטח, ב'דה מרקר' פרסמו היום כתבה אודות הפעילות הברוכה של ח"כ אורי מקלב, בטענה שלמרות שהוא התפטר מתפקידו במשרד התחבורה, הוא עדיין ממשיך לעבוד ולהילחם על כל אוטובוס וכל קו בריכוזים החרדיים (חדשות עיתונות)
נתונים רשמיים חושפים: מאז הקמת הממשלה נמחקו כ-80 קווים שנסעו בעיצומו של יום המנוחה | "הציבור הדיר רגליו": משרד התחבורה ביטל השנה עשרות נסיעות נוספות לאחר שהתברר כי האוטובוסים נסעו ריקים | על פי בדיקת 'דה מרקר': למעלה מ-130 קווים בעלי היתר נותרו מושבתים מחוסר כדאיות | תיקון בחומת השבת (בארץ, תחבורה)
לאחר חודשים של דיונים בין החברה למשרד התחבורה, מנכ"ל ענקית הלואו-קוסט וויז אייר, יוז'ף ואראדי, נועד הבוקר עם שרת התחבורה רגב ואמר כי התוכנית של החברה היא להקים בסיס בנתב"ג כבר בחודש אפריל הקרוב | וראדי צפוי לפרסם הצהרה רשמית מאוחר יותר היום | המהלך צפוי להגדיל את כמות הנוסעים משלושה מיליון לשבעה מיליון בישראל | כל הפרטים (תעופה)
ענקית הלואו קוסט וויז אייר שמנהלת מגעים מתקדמים עם משרד התחבורה במטרה להקים בסיס פעילות קבוע בישראל, מציבה שורת דרישות חסרות תקדים שעשויות לזעזע את השוק המקומי | החברה מבקשת להפעיל כבר בקיץ הבא בסיס פעילות שיכלול שלושה מטוסים שייחנו קבוע בישראל, וצוותים קבועים שיבצעו טיסות יומיות בקצב מסחרר של עד 60 טיסות ביום (תעופה)
במהלך דיון שעסק בכמות הבלתי-נתפסת של תווי הנכים שיש בארץ, היו"ר ביקש לבדוק כמה מתוכם מזויפים וכמה אמיתיים וכן דרש לבטל את שני התווים המגיעים לנכה: "מספיק אחד, ורק במקרים חריגים יינתנו שניים" (חדשות בארץ)