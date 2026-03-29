מנכ"ל משרד התחבורה, משה בן זקן, חשף היום (שלישי) בוועידת הכלכלה של מעריב נתונים מרשימים על מבצע החזרת הישראלים לארץ במהלך מבצע 'שאגת הארי'. על פי דבריו, כ-180 אלף ישראלים כבר חזרו לארץ במסגרת מבצע 'חזרה בטוחה - כנפי הארי' שמובילה שרת התחבורה מירי רגב.

"המקבילים שלנו בעולם בקשר איתנו והם מתפעלים מהיכולת שלנו לנהל מערך טיסות תחת אש", מסר בן זקן. הוא הדגיש כי משרד התחבורה מקיים הערכות מצב שוטפות כדי לשמור על רציפות תפקודית, כאשר שמירה על חיי אדם ובטחון הנוסעים ניצבים בראש סדר העדיפויות. דבריו מגיעים על רקע המצב הביטחוני המורכב שהוביל לסגירת המרחב האווירי ולהגבלות חמורות על פעילות נמל התעופה בן גוריון.

מתווה הטיסות המדורג והמגבלות הנוקשות

כידוע, משרד התחבורה הפעיל בשבועות האחרונים מתווה טיסות יוצאות מדורג עם כללים נוקשים במיוחד. בחברת אל על הוגבל מספר הנוסעים ל-70 בלבד בכל טיסה, בעוד שבחברות אחרות כמו ארקיע וישראייר הוגבל המספר ל-50 נוסעים בלבד. המגבלות הוטלו על רקע חששות ביטחוניים ובהתאם להנחיות פיקוד העורף.

במקביל, נערכו הערכות מצב לבחינת הקלות נוספות במספר הנוסעים המורשים לטוס. נשקלה האפשרות להגדיל את מספר הנוסעים במטוסים צרי גוף ליעדים באירופה מכ-100 נוסעים לכ-150-170 נוסעים לכל טיסה, וכן להפעיל טיסות נוספות לארה"ב באמצעות מטוסים רחבי גוף עם כ-300 נוסעים. ההחלטות התקבלו בהדרגה ובהתאם להתפתחויות הביטחוניות.

אתגרים ביטחוניים ושיקולי בטיחות

המצב הביטחוני המורכב הוביל גם לשיקולים קשים בנוגע להמשך פעילות נתב"ג. רק לפני מספר ימים התקיימה הערכת מצב קריטית במשרד התחבורה, בה נידונו המלצות של גורמי המקצוע לצמצום נוסף ומשמעותי בפעילות נמל התעופה. על רקע קצב הירי המתמשך והשימוש בטילים המתפזרים, נשקלה הפחתה נוספת במספר הנוסעים המורשים לטוס בכל טיסה יוצאת.

לראשונה מאז תחילת מבצע 'שאגת הארי', עלתה על הפרק גם האפשרות להגביל את כמות הנחיתות בכל שעה בנתב"ג. ההמלצות הגיעו על רקע אירועים קשים, כאשר רסיסים שנפלו בשטח נתב"ג בעקבות שיגור טילים פגעו בשלושה מטוסים פרטיים, כאשר אחד מהם אף עלה באש. התקרית המדאיגה חיזקה את החשש מפני סיכונים ממשיים למטוסים ולנוסעים בשעות הפעילות.