מנכ"ל משרד התחבורה משה בן זקן בוועידת הכלכלה: 180 אלף ישראלים חזרו במסגרת מבצע 'חזרה בטוחה' • המקבילים שלנו בעולם מתפעלים מהיכולת לנהל מערך טיסות תחת אש | הערכות מצב שוטפות לשמירה על רציפות תפקודית (תחבורה)
בהערכת מצב שמתקיימת בשעות אלו בין פיקוד העורף לבין משרד התחבורה נידונה האפשרות לשנות את חלוקת המושבים בטיסות מיוחדות שיועדו לפינוי אזרחים אמריקנים מישראל | אם המתווה יאושר, מאות ישראלים נוספים יוכלו להצטרף לטיסות שיוצאות מהארץ | במקביל נבחנות גם הקלות נוספות (תעופה)
משרד התחבורה הכריז על מתווה מדורג להשבת כ-100 אלף אזרחים התקועים בחו"ל, במסגרתו יופעלו טיסות נכנסות בלבד לאורך כל שעות היממה | מבצע השבת הישראלים השוהים בחו"ל צפוי להימשך בין שבוע לעשרה ימים, כך עולה מתוכנית "כנפי הארי" שהציגה הערב שרת התחבורה (חדשות)
שרת התחבורה, מירי רגב, הודיעה כי נערכים לפתיחת השמיים באופן מדורג - החל משבוע הבא, כבר ביום ראשון | "הנחיתי את מנהל רשות התעופה האזרחית להיפגש עם חברות התעופה על מנת שיהיו ערוכות לפתיחת השמיים באופן מדורג החל מהשבוע הבא - בהתאם להתפתחויות הביטחוניות", אמרה | על פי ההערכות כ-150,000 ישראלים תקועים בחו"ל (שאגת הארי)
לאחר אינספור החלטות שונות במשך השנים, הממשלה אישרה היום בישיבתה הקמה של שני שדות תעופה חדשים, בדרום (צקלג) ובצפון (רמת דוד) | כל השרים הצביעו בעד ההחלטה, למעט השר עמיחי שיקלי שהתנגד | נתניהו: "צקלג זה טווח יריקה מעזה, לא ניתן לחמאס להתבסס מחדש ברצועה, וזו אמירה מאוד משמעותית, כך גם ברמת דוד עם חיזבאללה. לא יהיה יותר איום" (תעופה, פוליטי)
משרד התחבורה השיק יחידת אבטחה מיוחדת לשיפור ביטחון הנהגים והנוסעים בתחבורה הציבורית. השרה רגב הבהירה: "אלימות בתחבורה הציבורית היא חציית קו אדום, והיום אנו עוברים ממילים למעשים. יחידת האבטחה המבצעית החלה לפעול בשטח" (חדשות תחבורה)
שרת התחבורה מירי רגב הודיעה כי המשטרה תיישם אכיפה חמורה במיוחד כנגד נהגים שמתעסקים בטלפון במהלך הנהיגה | בדו"ח הראשון יינתן קנס של 10,000 ש"ח ללא צורך בבית משפט, ובעבירה חוזרת תיתכן אפילו החרמת הרכב (בארץ)
לאחר חודשים של דיונים בין החברה למשרד התחבורה, מנכ"ל ענקית הלואו-קוסט וויז אייר, יוז'ף ואראדי, נועד הבוקר עם שרת התחבורה רגב ואמר כי התוכנית של החברה היא להקים בסיס בנתב"ג כבר בחודש אפריל הקרוב | וראדי צפוי לפרסם הצהרה רשמית מאוחר יותר היום | המהלך צפוי להגדיל את כמות הנוסעים משלושה מיליון לשבעה מיליון בישראל | כל הפרטים (תעופה)
על פי הפרסום של משרד התחבורה, בית שמש ויישובי הסביבה יחוברו לכביש 6 ישירות, דבר שיגרום להקלה משמעותית גם לאלו שנוסעים למרכז הארץ | השרה רגב: "זה החזון של חיבור הארץ". מ"מ ראש העיר בית שמש שמעון גולדברג: "זהו מהלך היסטורי" (חדשות תחבורה)
רגע לפני טיסת החסידים לאומן, הוגשה תלונה ליועמ"שית על ההחלטה לבטל את העוצר הלילי, בטיסות לעבר קברו של רבי נחמן מברסלב | "טיסת חרדים לאומן, חורג ממטרות ההסדר ומעלה חשש לשימוש בסמכות לצרכים זרים" | בלשכת שרת התחבורה הגיבו: "זוהי החלטה שהתקבלה כדין ובהתאם לסמכותה" (חרדים)
שרת התחבורה מירי רגב הודיעה על הקדמת לוחות הזמנים בעבודות התשתית באיילון: "מאמץ אדיר של עובדי הרכבת החזיר את השירות במהירות" |כבר מחר יפתחו תחנות גני אביב וכפר חב"ד, תנועת הרכבות צפויה לשוב לסדרה מלאה בהדרגה במהלך השבוע (בארץ)