השרה רגב משיקה שירות חדש: רישיון נהיגה עד הבית

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים משיק שירות חדש ומהפכני המאפשר לנהגים לקבל את רישיון הנהיגה הקבוע ישירות עד הבית או ליעד לבחירתם. השירות, שנכנס לתוקף החל מהיום (שלישי), מהווה צעד משמעותי בהנגשת שירותי המשרד לציבור הרחב.

השירות החדש מאפשר לנהגים שהנפיקו רישיון נהיגה חדש או כפל רישיון לקבל את המסמך באמצעות שליח או דואר רשום, וכן לנמל התעופה בן גוריון ומעברי גבול נוספים. זאת, בעלות נמוכה המכסה את הוצאות המשלוח בלבד, ומבלי שהנהג יצטרך להמתין לדואר הרגיל או לדאוג לאיסוף עצמי. השרה רגב הבהירה כי "אנחנו ממשיכים להוביל מהפכת שירות אמיתית לאזרח. שירות משלוח רשיונות נהיגה עד הבית חוסך בירוקרטיה וזמן יקר ומאפשר לנהגים לבחור כיצד לקבל את הרישיון שלו בצורה פשוטה מהירה וקלה". מנכ"ל משרד התחבורה, משה בן זקן, הוסיף כי "בהובלת שרת התחבורה, משרדנו ממשיך לקדם שירותים דיגיטליים מתקדמים ולשפר את חוויית השירות לציבור". לאחר תשלום האגרה וצילום עבור רישיון הנהיגה, במידה ונדרש, הנהגים נכנסים לאתר ובוחרים את הכתובת למשלוח ואת אופן המסירה המועדף.

יצוין כי משרד התחבורה מנפיק מדי שנה יותר ממיליון רישיונות נהיגה חדשים או כפל רישיון במקום רישיון שאבד או נגנב. ההנפקה מתבצעת בדרך כלל בתוך כ-24 שעות מתשלום האגרה, והרישיונות הקבועים מודפסים על ידי דפוס בארי. עד כה הרישיונות נשלחו בדואר רגיל, מה שגרם לעיתים לעיכובים ואי נוחות.

השקת השירות החדש היא חלק ממהלך רחב לשיפור השירות ולהרחבת השירותים הדיגיטליים של משרד התחבורה והנגשתם לציבור. בימים אלה עלה גם קמפיין לעידוד השימוש בשירותי הרישוי והרכב הדיגיטליים של המשרד, במטרה להקל על הציבור ולחסוך זמן המתנה ממושך במשרדי הרישוי.

פרטים נוספים ניתן לקבל באתר משרד התחבורה או באתר השירות המיוחד. השירות זמין לכלל הנהגים בישראל ומהווה דוגמה נוספת למאמצי המשרד לשפר את השירות לאזרח ולהתאים את עצמו לעידן הדיגיטלי.