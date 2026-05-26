בחור ישיבה מ'דרכי איש' נעצר בכביש 383 • ארגוני הסיוע מזהירים

בחור ישיבה מישיבת 'דרכי איש' במושב תירוש נעצר הלילה (בין שני לשלישי) בידי המשטרה והועבר לידי המשטרה הצבאית. המעצר בוצע בכביש 383, בקטע שבין מחלף שער אברהם לצומת מסמיה סמוך לבאר שבע.

המעצר מגיע על רקע שינוי מדיניות דרמטי במשטרת ישראל. כפי שדיווח 'בבלי', מפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי הנחה את סגל הפיקוד הבכיר כי מהיום "כל עריק שניתקל בו יעוכב, יועבר דיווח למשטרה צבאית והוא יועבר למשטרה הצבאית להמשך טיפול".

אזהרה מגל מעצרים נרחב

בארגוני הסיוע לתלמידי ישיבות מזהירים מפני גל מעצרים נרחב. האזהרה מגיעה גם לאחר מעצרו של יוסף לוי (מוצ"ש) בשכונת ארמון הנציב בירושלים. תלמיד הישיבה מישיבת 'פאר יוסף' נעצר על ידי כוחות המשטרה הצבאית במהלך האירוע.

יצוין כי אתמול בערב היו לפחות עוד שני ניסיונות מעצר של לומדי תורה על ידי שוטרים. באחד המקרים, במעבר ביקורת במרכז הארץ, הגיעו עשרות פעילי 'צבע שחור' למקום והמשטרה שחררה את תלמיד הישיבה. בניסיון השני, ליד צפת, הצליח תלמיד הישיבה לברוח מהשוטרים.