הפגנות בזמן ניסיון מעצר. ארכיון ( צילום: קובי ישראל )

חברת מועצת העיר תל אביב הדס רגולסקי פנתה במכתב רשמי לכלל חברות הסלולר בישראל בדרישה דחופה לחסום את מערכת 'קו צבע שחור' - מערכת ההתרעות הארצית המסייעת לתלמידי ישיבות להימלט ממעצרי המשטרה הצבאית. המכתב, שנשלח לסלקום, פרטנר, פלאפון, הוט מובייל, רמי לוי תקשורת, גולן טלקום ו-019 מובייל, מגדיר את הקו כ'רשת מאורגנת שמטרתה סיוע אקטיבי לחרדים משתמטים משירות צבאי'.

במכתב, שנשלח היום, טוענת רגולסקי כי המערכת 'מפיצה התרעות ממוקדות בזמן אמת על תנועת כוחות המשטרה הצבאית ומשטרת ישראל בריכוזים חרדיים, ובכך מאפשרת לאותם משתמטים להימלט מן המקום ולסכל את מעצרם החוקי'. לטענתה, הפעלת הקו מהווה 'ניצול פסול ושימוש לרעה בתשתיות התקשורת'. המכתב מפרט שורה של עבירות שלטענת רגולסקי נגרמות כתוצאה מהפעלת הקו, ביניהן 'חסימת כבישים, פלישה לבית, אלימות כלפי שוטרים, פגיעה ברכוש ציבורי ועוד'. היא מציינת במפורש מקרה של פלישה לביתו של קצין משטרה צבאית ראשי. בהיבט המשפטי, רגולסקי מפנה לסעיף 30 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, הקובע כי שימוש במתקן בזק באופן שיש בו כדי להטריד או לפגוע שלא כדין - דינו מאסר. לטענתה, 'הפעלת מערכת טלפונית שכל תכליתה הפקת שיחות והתרעות כפויות לשם שיבוש חוקי, מהווה פגיעה שלא כדין והפרה חמורה'.

ה'סרט השחור' על הרכבים בבני ברק ( צילום: מערכת 'צבע שחור' )

כזכור, גם בימים האחרונים התרחשו מספר מקרים דרמטיים של ניסיונות מעצר בערים חרדיות. וכאשר הגיעו ההמונים למקום ע"י מערכת 'צבע שחור', ברוב הפעמים מיד לאחר מכן הורה מפקד הכוח לשוטריו לסגת מהמקום והבחור יכל להמשיך לשקוד על תלמודו.

הפנייה של רגולסקי מגיעה על רקע החלטת מפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי, שעדכן לאחרונה את סגל הפיקוד הבכיר כי מהיום 'כל עריק שניתקל בו יעוכב'. כפי שחשפנו, המשטרה הצבאית ביקשה להקצות אלפי שוטרים ולוחמי מג"ב למבצע מעצרים נרחב, אך במשטרת ישראל סירבו לבקשה בטענה שאין להם את המשאבים.

במכתב מודגש כי חברות הסלולר מוסמכות ואף מחויבות 'מכוח חוקי מדינת ישראל ותנאי הרישיון הכללי מטעם משרד התקשורת - להפסיק לאלתר שירות לקווים המשתמשים ברשת ככלי עזר לביצוע עבירות'. רגולסקי מפנה לתנאי הרישיון של חברות הסלולר, הקובעים כי החברות מחזיקות בסמכות לבטל שירות לכל מנוי שקו הטלפון שלו משמש להפרת החוק.

נכון לעתה, טרם התקבלה תגובה רשמית מחברות הסלולר לדרישה.