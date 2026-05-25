"הוצאו את דברי הרבי מהקשרם - מעולם לא התיר עלייה להר"

בעקבות הפרסום שהתפרסם הבוקר (שני) על שיחה הלכתית של האדמו"ר מאמשינוב שליט"א בנושא הר הבית, מסר בנו של הרבי, הרב משה מיליקובסקי, הבהרה רשמית חד משמעית בנושא.

"נדהמנו מהוצאת הדברים של הרבי שליט"א בנושא הר הבית מהקשרם", מסר הרב מיליקובסקי. "הרבי לא התיר חלילה לעלות להר בניגוד לדעת כל הפוסקים".

שיח הלכתי פנימי שהוצא מהקשרו

על פי דבריו, מדובר בשיח הלכתי פנימי שנערך בביתו של הרבי לפני כשנה, ופורסם בעלון פנימי של החסידות. "השיחה נועדה לאלו שמבינים את סוג התשובות של הרבי", הבהיר הרב מיליקובסקי, "ופרסמו זאת כביכול הרבי מתיר או מורה לעלות להר הלכה למעשה, דבר שמעולם לא עלה על דעתו".

הרב מיליקובסקי הדגיש כי בוודאי שלא מדובר בהיתר מעשי או רעיוני לעלות להר הבית, אלא בליבון הלכתי פנימי. במסגרת אותה שיחה, כך צוין, הרבי אף הביע את דעתו נגד מעשים כמו הנפת שתי הלחם בהר הבית שלא כדעת ההלכה.

דעת הרבי כדעת כל הפוסקים

"דעת הרבי כדעת כל הפוסקים שבזמן הזה אין להתיר עלייה להר הבית למעשה", הבהיר בנו של האדמו"ר בהודעה הרשמית. הוא הוסיף והזהיר כי עלייה כזו "עלולה להוביל בקלות לידי איסור כרת ח"ו".

כזכור, בביטאון הרשמי של חסידות אמשינוב פורסמה השבת שיחה הלכתית בין האדמו"ר לבנו, שעסקה בסוגיית העלייה להר הבית והנפת שתי הלחם. בשיחה דן הרבי בהיבטים הלכתיים שונים, אך כעת מובהר כי מדובר בדיון תיאורטי פנימי ולא בהיתר מעשי.

ההבהרה הרשמית מבנו של הרבי מסירה כל ספק בנוגע לעמדת החסידות בנושא רגיש זה, ומדגישה כי דעת האדמו"ר מאמשינוב עולה בקנה אחד עם דעת כל גדולי ישראל שאוסרים עלייה להר הבית בזמן הזה.