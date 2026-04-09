בחצות היום של ערב חג הפסח, הגיע האדמו"ר מאמשינוב למעמד אפיית מצות מצווה בהידור רב | האדמו"ר הגיע למאפייה בדיוק בשעת חצות היום, ושהה במקום עד לשעה שלוש בצהריים, כשהוא עוקב מקרוב ובקפידה בלתי מתפשרת אחר כל שלבי האפייה והידורי ההלכה הנהוגים בקודש (חסידים)
תיעוד מיוחד, הרבי מאמשינוב הגיע לאפיית המצות לקראת חג הפסח, שם פשט את בגדי השיראין, עטה בגדי אופים לבנים והתרוצץ כנער צעיר בין התנור לעובדים • האדמו"ר עקב בדריכות ורשם בכתב ידו כל ח"י דקות של אפייה, כדי למנוע כל שמץ חשש חמץ • וגם, החומרה המרתקת של החסידות – מדוע רק הגברים נכנסים למטבח בימי הפסח? (חסידים)
בעיצומה של המערכה במבצע 'שאגת הארי' ועם הישמע האזעקות ברחבי הארץ, נשאל האדמו"ר מאמשינוב על ידי חסידיו שאלות המבקשים הדרכה בעתות מצוקה • בין דבריו הורה הרבי על המשך סדר הלימוד ללא הפסקה, חשיבות אמירת התהילים והתחזקות בביטחון פשוט • "כמו שלא מפסיקים לנסוע ברכב בגלל חשש תאונה, כך יש לדעת שאנו בידי ה' בלבד" • מדריך רוחני של אמונה וקור רוח יהודי מול איומי הטילים (חסידים)
בערב שב"ק האחרון נחגגה בעיר ביתר שמחת ברית המילה לנין האדמו"רים מאמשינוב וקרעטשניף • האדמו"ר מאמשינוב, הממעט בדרך כלל בקבלת כיבודי סנדקאות, הגיע במיוחד לעיר ושימש כסנדק • הרך הנימול נקרא "יצחק לייבוש" על שם זקנו גאב"ד ראדומישלא זצ"ל שנפטר השנה | צפו בתיעוד (חסידים)
האם צדיקים חוזים את הבאות? סערה בחצרות הקודש סקווירא ואמשינוב סביב הוראות חריגות של האדמו"רים לחזור לישראל לפני 'שבת שירה' • חתן שהגיע לארה"ב לשבת אופריף התבקש לשוב לארץ לאלתר בשל המתיחות הביטחונית • מנגד, חסידים ששהו בארץ נקראו לשוב לבתיהם בחו"ל • גזירה או הכנה לנס? (חסידים)
האדמו"ר מאמשינוב, השוהה בעיר בני ברק מאז השבת האחרונה, הגיע לפנות בוקר של צום עשרה בטבת לביקור בבית גיסו, האדמו"ר מקוזמיר | השניים הרחיבו בנועם שיח בסיפורי צדיקים שעה ארוכה, בסיום הביקור ליווה הרבי מקוזמיר את גיסו האדמו"ר מאמשינוב עד לרחובה של עיר, ונפרדו לשלום מתוך ברכות לרוב (חסידים)
חסידי אמשינוב התבשרו בימים האחרונים, כי בברכתו של האדמו"ר, יעתיקו את מרכז החסידות משכונת 'בית וגן' לעיר ביתר עילית | המוסדות והכוללים יעברו לעיר, בעוד האדמו"ר יישאר בירושלים ויגיע רק לחגים ושבתות מיוחדות (חסידים)
האדמו"ר מאמשינוב נצפה יממה קודם יום הכיפורים באמירת סדר תשליך, בחצר ביתו של איש העסקים דובי רודנסקי בשכונת בית וגן בירושלים | לדברי החסידים, האדמו"ר עדיין שוהה כעת בעיצומו של צום יום הכיפורים מתוך התעלות מיוחדת, והוא צפוי לערוך את ההבדלה על הכוס רק בעוד שעות אחדות, ממש סמוך לשקיעת החמה של ערב שבת קודש (חסידים)
בהיכל בית מדרשו של האדמו"ר מקוזמיר נחגגה בקול רינה ותודה והמון חוגג, שמחת שבע הברכות המרכזית לרגל נישואי נכדתו, עם החתן נכד האדמו"ר מלעלוב | בשמחה הגדולה נטלו חלק אדמו"רים ורבנים שהוזמנו ע"י האדמו"ר והמחותנים, ובראשם דוד הכלה, האדמו"ר מאמשינוב, שהטריח ובא במיוחד מעיה"ק ירושלים לשוש בשמחת חתן | צפו בתיעוד (חסידים)
כפי שדיווחנו, האדמו"ר מאמשינוב ערך ביקור רב רושם בקרב קהילתו בעיה"ק צפת במהלך שבוע שעבר | צפו בתיעוד מרהיב שמגיש הצלם דוד כהן, מעבודתו הטמירה של האדמו"ר מאמשינוב, אחוז שרעפי קודש מתוך דבקות עליונה בהשי"ת | תיעודים שלא רואים בכל יום "פושט צורה ולובש צורה" (חסידים)
המוני תושבי בני ברק נהרו אמש (שלישי) לאולמי 'היכלי מלכות' בעיר, שם פיאר האדמו"ר מאמשינוב את שמחת נישואי נכד גיסו, הרה"ג רבי אברהם זונאבנד | האדמו"ר השתתף בחופה ובהמשך בסעודת הנישואין ובריקודי המצווה לכבוד שמחת חתן וכלה | צפו בתיעוד המרהיב שמגיש הצלם שוקי לרר (חסידים)
רבי
ירחמיאל יהודה מאיר קאליש זצ"ל, שיום
פטירתו חל בתאריך כ"ז באייר | שורות קצרות על דמותו
הפלאית של צדיק מדורות עברו, שעבד את ה’
בכל נפשו ומאודו |
על מידת האהבת ישראל
שהשפיע על סובביו |
"אוהב את הבריות
ומקרבן לתורה"
(יהדות,
ואקטואליה)
האדמו"ר מאמשינוב בחר ביום ל"ג בעומר, שעות אחדות לפני כניסת השבת, לבוא ולנחם את מחותנו הגה"צ גאב"ד ראומישלא, שישב שבעה על פטירת בנו היקר הגה"צ רבי יחזקאל שרגא דוד הלפרין זצ"ל | האדמו"ר התעכב שעה ארוכה בבית האבלים, ונחמם בדברי תנחומין | צפו בתיעוד (חסידים)
נדירים הם התיעודים מהאדמו"ר מאמשינוב המתסגר ברוב שעות היןם בחדרו ועובד את קונו בסילודין למעלה מן הזמן | בתיעודים בלעדיים שהתקבלו במערכת, נצפה האדמו"ר במכירת חמץ אצל הגה"צ ר' משה מיכל פינק, רב שכונת בית וגן ודומ"ץ קהל מחזיקי הדת של חסידי בעלזא | צפו בתיעוד מרגעי המכירה והקנין (חסידים)
לרגל נישואי נכדתו של האדמו"ר מפינסק קרלין, ערך האדמו"ר מאמשינוב מסיבת לחיים בימי השבע ברכות במעונו בשכונת 'בית וגן' בירושלים | האדמו"רים נועדו יחדיו למשך כחמישים דקות, והרחיבו בנועם שיח ברום מעלת ימי חודש ניסן הידועים בסגולתם | האדמו"ר מאמשינוב טרח בעצמו למזוג את כוסיות הלחיים וכיבד את הנוכחים במיני מזונות לכבוד השמחה (חסידים)