האדמו"ר מאמשינוב ( צילום: באדיבות המצלם )

דרמה הלכתית בעולם התורה והחסידות: בביטאון הפנימי של קהילת אמשינוב, "יראה ושמחה" שיצא לאור השבת, פורסמה "דעת קודש" מפתיעה, מרתקת ויוצאת דופן מפי האדמו"ר מאמשינוב, המפורסם בצדקותו ובהליכותיו השמיימיות בכל הנוגע לסוגיית העלייה להר הבית בזמן הזה והנפת שתי הלחם.

השיחה המלאה, שפורסמה תחת הכותרת "שתי הלחם בזמן הזה", נערכה בין האדמו"ר לבנו, אשר הציג בפניו שאלות נוקבות בעקבות הניסיונות החוזרים של פעילי המקדש לקיים את מצוות החג על ההר.

הנוף של הכותל והר הבית מבית הכנסת 'תפארת ישראל' ( צילום: שמואל אריה )

לקיים בנו: עדכון חדש על מצבו הרפואי של הצדיק חיים כהן | 12:05 "להר הבית עצמו מותר לטמא מת להיכנס" במהלך השיחה, פתח בן האדמו"ר ושאל: "היום אסור לעלות להר הבית?" האדמו"ר: "להר הבית עצמו מותר לטמא מת להיכנס. רק ל'חֵיל' שהוא אחרי הר הבית, אסור". בן האדמו"ר: "מי שטובל במקוה רגיל יכול להיכנס להר הבית?" האדמו"ר: "כן, אבל שוב, רק להתחלה של הר הבית". כאשר נשאל האדמו"ר היכן היא אותה "התחלה" של ההר בימינו, הסביר בקודשו: "לא עמוק. עמוק יותר, זה כבר ה'חֵיל'".

בהמשך השיחה הסביר האדמו"ר כי הכותל המערבי קשור לחומת הר הבית (כמובא בספר 'כפתור ופרח'), ואישר כי ככל הנראה מאחורי הקיר של הכותל זהו כבר שטח הר הבית. עם זאת, הרבי הדגיש כי "הר הבית זה לא העזרה. הר הבית זה מחנה לויה", ולכן, מבחינה הלכתית צרופה, מותר להיכנס לשטח שבתחילת הר הבית לאחר טבילה לטוהרה כהלכה.

החיוך של הרבי: "הם סוחבים איתם גם מזבח?"

מלבד סוגיית הכניסה להר, התייחס האדמו"ר מאמשינוב גם לניסיונות להניף את שתי הלחם בתוך תחומי ההר, כפי שנעשה בחג השבועות האחרון זו השנה השנייה ברציפות, אירוע שהסתיים במעצרם של 13 פעילים על ידי המשטרה.

"לכאורה יש מצווה", אמר האדמו"ר על עצם הרעיון, אך מיד העלה תהיות הלכתיות קשות ומורכבות המונעות את קיומה: "צריך הרי לאפות את זה בפנים, ואיני מבין איך מוציאים את זה", תהה האדמו"ר והעיר כי ישנה בעיה חמורה של "נפסל ביוצא". כמו כן העלה הרבי שאלות כבדות משקל לגבי ייחוסי כהונה, בדיקת תכלת וארגמן, וקביעת מקום המזבח המדויק.

כאשר שאל הבן האם דין שתי הלחם שווה לדינו של קרבן פסח, השיב האדמו"ר: "קרבן פסח צריך כל יחיד ויחיד, שתי הלחם זה מנחת ציבור". מאידך, הוסיף הרבי בחיוך מילתא דבדיחותא כלפי הפעילים המנסים לחדור למקום: "לקרבן פסח צריך מזבח... הם סוחבים גם מזבח איתם?".

פליאה ותדהמה בקרב החסידים

הפרסום הרשמי בגיליון החסידות הכה גלים ועורר תדהמה עצומה. אחד מחסידי אמשינוב הבולטים, שעמו שוחחנו כאן ב'בבלי', מביע פליאה עצומה ומספר כי ההוראה הזו נחשבת לעניין פלאי ונשגב ביותר בעיני קהל החסידים.

כידוע לכל, האדמו"ר מאמשינוב מתנזר בעשר קדושות של מעלה, והנהגתו המפורסמת בקודש היא שאינו מכניס את אצבעותיו אל תוך חריצי אבני הכותל המערבי מאימת ופחד קדושת המקום. העובדה שדווקא האדמו"ר, המחמיר על עצמו חומרות נוראות בכותל, מפרט בצורה כה ברורה את ההיתר ההלכתי היבש לכניסה ל"מחנה לויה" בהר הבית לאחר טבילה מסעירה ביעות ימים אלו את קהילת אמשינוב ואת הרחוב החרדי כולו.