הבן היתום סופד לאמו ע"ה לצד אביו ( צילום: יעקב נויפלד )

המונים ליוו למנוחות אמש במוצאי השבת את האישה הצעירה, מרת אילה דוידזון ע"ה, שנפטרה במהלך החג לאחר שנפצעה באורח אנוש בתאונה המחרידה בכביש 1, לפני כשבוע.

כזכור, בתאונה הקשה שיכלו בני הזוג את בנם הפעוט, אבינועם מאיר ז"ל, וביתו של האברך החשוב התרסק בבת אחת, כאשר בבית נותרו חמישה ילדים יתומים ורכים. מסע הלוויה הכואב יצא מבית הוריה ברחוב הרב קוק בבני ברק לעבר בית החיים באלעד, שם נטמנה בדמעות שליש.

מסע ההלוויה של האשה אילה דוידזון ע"ה ( צילום: יעקב נויפלד )

ראשון המספידים היה אביה השבור, הגאון רבי אהרן סלר, אשר בבכי תמרורים ציין את מסירותה העצומה והבלתי נתפסת לתורה של בעלה. האב סיפר בהתרגשות כי גם לאחר הלידה האחרונה, כאשר הייתה תשושה, אמרה לבעלה בנחרצות: "אתה תלך ללמוד".

לאחר מכן ספד הגאון רבי שלום בער סורוצקין, ראש ישיבת 'עטרת שלמה', שעורר את הציבור הגדול להתחזק בתורה בעקבות האסון המטלטל. בדבריו פנה אל המנוחה ואמר: "תבקשי על בעלך הגדול ועל הילדים הנפלאים שגידלת, שהצלחת לגדל יחד עם בעלך".

רגעים קורעי לב נרשמו כאשר בעלה, האברך החשוב הרה"ג רבי שלמה זלמן דוידזון, אשר נפצע בעצמו באורח קשה בתאונה, הגיע למסע הלוויה ישירות מבית החולים באמצעות אמבולנס.

בבכי קורע גזרות נפרד מאשתו וסיפר על צדקותה שהייתה חבויה מן העין: "היא הסתירה את עצמה. היא הייתה עושה חשבון נפש בכל ערב וערב. מתי יש לאישה לעשות דבר כזה כשיש תינוקות בבית? אבל זה היה בראש מעייניה – כמה היא יכלה להתמסר לתורה. היא לא בזבזה זמן מעולם, והרוחניות הייתה אצלה בראש ובראשונה".

עין לא נותרה יבשה בקהל האלפים כאשר בנה הגדול, יוסי בן ה-10 בלבד, נעמד וביקש בדמעות שליש מאמו: "תתפללי עלינו ועל אבא, שיהיה לו רפואה שלמה, ושיהיה לו כוח לגדל אותנו, לתורה ולעבודת השם. תתפללי שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו מכל הצרות, שישלח לנו את הגאולה בקרוב".

יבבות של כאב נשמעו מכל עבר כאשר היתום הרך אמר את ה'קדיש'. בסמוך לו נצפה אביו הפצוע מביט בכאב בלתי נתפס על האסון הנורא שפקד את ביתו.