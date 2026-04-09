לאחר מאמצים כבירים של עסקנים, ארונו של החתן הצעיר הר"ר בנימין ידידיה סטרית ז"ל, שנפטר בצרפת ינחת הלילה בישראל • מסע הלוויה יצא מחר, יום שני ה' דחוה"מ, מגבעת שאול בירושלים • חבריו לישיבה ילוו אותו בדרכו האחרונה שבועות ספורים אחרי החתונה (דיין האמת)
בבני ברק ליוו המונים למנוחות את הרב משולם מנחם לרר ז"ל, אביו של הצלם הנודע שוקי לרר, שהלך לעולמו הבוקר | מסע ההלוויה הכואב יצא משיכון ה' בב"ב לעבר בית העלמין סגולה בפתח תקווה, שם נטמן למנוחת עולמים | צפו בתיעוד (חרדים)
קהל רב ליווה אתמול (שני) למנוחות את הגאון רבי ישעיהו פרנקל זצ"ל, ראש כולל 'מדרש אליהו' באלעד ורב ביהמ"ד 'כרם ישראל' בבני ברק | מסע ההספדים והלוויה החל בקריית הרצוג בבני ברק, ומשם המשיך מסע ההלוויה בדרכו האחרונה אל בית העלמין של נציבי ישיבת פוניבז' בעיר, שם נטמן | תיעוד דומע (חרדים)
רבבות אלפי ישראל ליוו אמש למנוחת עולמים את האדמו"ר הרה"ק המהרי"ד מלעלוב זצוק"ל, שנסתלק לגנזי מרומים • מסע ההלוויה יצא מבית מדרשו ברחוב בר אילן אל הר הזיתים, שם נטמן לצד אביו הגדול • עשרות אדמו"רים ורבנים חלקו כבוד אחרון להאי צדיק וקדוש • לעת עתה לא הוכתר ממשיך להנהגתו בקודש (חסידים)
ראש הממשלה, נשיא המדינה וכל הצמרת הפוליטית, חולקים בשעה זו כבוד אחרון ללוחם רן גואילי הי"ד, שגופתו הוחזרה אלינו בדרך נס | מסע הלוויה נפתח בהספדים של בני המשפחה ולאחר מכן של נשיא המדינה, ראש הממשלה ועוד (בארץ)
ירושלים התעטפה ביגון: אלפים ליוו היום למנוחות את הבחור החשוב יוסף אייזנטל ז"ל, שנהרג בתאונה המחרידה בשובו מהמחאה • אביו, מראשי הישיבה, זעק: "היה כולו שאיפה לעליה בתורה" • גדולי התורה ספדו: "קרבן ציבור על קדושת שמו יתברך" • חיים גולדברג מגיש תיעוד דומע (חרדים)
המונים השתפו במסע הלווית הבחור החשוב יוסף אייזנטל ז"ל שנדרס למוות לאחר המחאה נגד חוק הגיוס בירושלים | בהספד רווי אמונה ספד לו אביו: "כמה כולם אהבו אותך, כמה היה נעים בחברתך. כמה חיכינו לך לשבת חופשית, שיוסי יהיה בבית. הנשמה שלך תהיה איתנו יום יום שעה שעה" | הוא הוסיף ואמר כי "יוסי, יוסי שלנו, אתה עולה לפני כיסא הכבוד, אתה נמצא הכי קרוב שיש, תהיה מליץ יושר על עולם הישיבות" | הדברים המלאים (חדשות)
המונים בראשות רבנים וראשי ישיבות משתתפים בשעה זו בהלוויתו של הנער החרדי יוסף אייזנטל ז"ל, בן 14 בלבד, שנדרס למוות בידי אוטובוס במהלך העצרת נגד 'חוק הגיוס' החדש | יוסף ז"ל, נלכד תחת גלגלי האוטובוס שפתח בנסיעה לעבר עשרות מפגינים ונגרר לאורך מאות מטרים - עד לעצירת האוטובוס, ומותו נקבע במקום | "בבלי" מעביר בשידור חי את מסע הלוויה בירושלים (חרדים)
לאחר מספר ימים של המתנה ומאמצים ביוקרטיים מורכבים מעבר לים, הגיע הבוקר ארונה של הרבנית הצדקנית מרת בילא בעק ע"ה, א"ח להגה"צ רבי אברהם צבי בעק זצ"ל, גאב"ד מלבורן | היום, שבע שנים לאחר שבעלה הגדול עלה לארץ ונטמן בהר הזיתים, תובא הרבנית לקבורה לצדו | ההלוויה תצא הבוקר מבית שמש | מאות צאצאים הגיעו מכל העולם (חרדים)
קהילת מלבורן נפרדה בכאב מהרבנית הצדקנית מרת בילא בעק ע"ה, א"ח להגה"צ רבי אברהם צבי בעק זצ"ל גאב"ד הקהילה רבות בשנים • גאב"ד מלבורן, הגאון רבי שלמה קאהן, הספיד בבכי תמרורים • המיטה יצאה למסע ארוך בדרכה לקבורה בהר הזיתים בירושלים (חרדים)
המוני תושבי בני ברק ליוו אתמול למנוחות את הרה"ח רבי צבי יהודה ביכלר ז"ל, מעמודי התווך של קהילת 'חוג חתם סופר' ומדמויות ההוד של העיר • למרות ימי החנוכה וראש חודש, הספידוהו גדולי הרבנים שביכו את אובדנו של איש צדקה וחסד שהתנזר מהבלי העולם • נטמן בבית העלמין ויז'ניץ סמוך למורו ורבו זצ"ל | צפו בתיעוד (חרדים)
צוואתו המרטיטה של הגה"ח רבי בנימין זאב קנפלמכר זצ"ל, מגדולי המשפיעים בברסלב שהלך לעולמו, חוללה מחזה נדיר ויוצא דופן במסע הלווייתו | לאחר שנודע כי המנוח ביקש שדווקא "הנושרים" ישאו את מיטתו, נרשמה תופעה מרגשת בה המוני מלווים, מכל גווני הקשת, נדחקו לשאת את המיטה וביקשו להיכלל תחת הכינוי "נושרים" כדי לקיים את בקשתו האחרונה | צפו בתיעוד (חסידים)
המונים מלווים בשעה זו למנוחות את הגה"ח המשפיע הנודע רבי בנימין זאב קנפלמכר זצ"ל | בצוואתו המפורשת שנכתבה בכתב ידו ביקש שנושרים ופשוטי עם ישאו את מיטתו בהלוויה ויקברוהו לידם | צפו בעותק של הצוואה (דיין האמת)
אלפי בני תורה ליוו אתמול למנוחות את הגאון הצדיק רבי משה חיים אריה זצ"ל | מסע ההלוויה יצא מישיבת פורת יוסף ועבר דרך מוסדות אורה ושמחה בדרכה לבית העלמין סנהדריה | גדולי הדור ביכו מרה על לכתו של האי צדיק נשגב | תיעוד דומע (חרדים)
דרור אור הי"ד, החלל האחרון מקיבוץ בארי שגופתו הושבה מעזה, הובא למנוחות לצד רעייתו יונת שנרצחה ב-7 לאוקטובר | משפחתו ספדה לו בטקס מרגש בקיבוץ: "דרורי שלנו כאן. לא כפי שפיללנו, אבל לנו טיפ-טיפה יורד המתח. אנחנו כואבים, עצובים מאוד-מאוד ונורא-נורא מתגעגעים" (בארץ)
במעוז חיזבאללה בביירות נערכה בשעה האחרונה ההלוויה של רמטכ"ל חיזבאללה המחוסל עלי טבטבאי | ראש המועצה המבצעת של חיזבאללה עלי דעמוש נשא את הנאום המרכזי בהלוויה של טבטבאי - אך גם הוא לא הצהיר על איום מפורש בתגובה (חדשות)