אבל כבד ירד על הקהילה היהודית בשכונת פלטבוש שבברוקלין, עם הישמע הבשורה הקשה על פטירתו הפתאומית של הבחור החשוב בנימין בייניש גלבפיש ז"ל, והוא בן 18 בלבד בפטירתו.

המקרה הקשה התרחש בשעות הבוקר (שעון ארה"ב), כאשר בני המשפחה מצאו את המנוח במיטתו כשהוא ללא הכרה. כוחות ההצלה שהוזעקו במהירות למקום ביצעו בדיקות רפואיות, אך למרבה הכאב נאלצו לקבוע את מותו בתוך הבית.

המנוח ז"ל הוא בנו של ייבדל לחיים טובים הרב צבי גלבפיש, דמות מוכרת ומוערכת מאוד בקהילה המקומית. מכרי המשפחה מספרים על בחור בעל נשמה גבוהה, שלמרות שסבל ממחלות רקע שונות לאורך השנים, המשיך בחייו ואיש לא חזה את הסוף המצער והפתאומי כל כך. "ההלם הוא בלתי נתפס", סיפרו הבוקר בקהילה, "רק אתמול ראינו אותו, ופתאום הוא איננו".

מסע ההלוויה נערך בשעות האחרונות בארה"ב בהשתתפות בני המשפחה ומכריו הרבים, ולאחר מכן הועבר ארונו לנמל התעופה בדרכו לארץ הקודש.

הלווייתו תיערך מחר (יום ד') בשעות הצהריים בבית העלמין בעיר בית שמש, שם ייטמן.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.