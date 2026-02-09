ברוך דיין האמת: טרגדיה קשה בארה"ב, הבחור בנימין בייניש גלבפיש ז"ל, בנו של הרב צבי גלבפיש, נמצא ללא רוח חיים במיטתו • בקהילה מתקשים לעכל את הבשורה הקשה על הבחור הצעיר שחייו נגדעו באחת • מסע ההלוויה מחר בבית שמש (דיין האמת)
כשמונה חודשים אחרי האסון הבלתי נתפס: נהגת בברוקלין קיבלה הסדר טיעון של שלוש עד תשע שנות מאסר - על התאונה שבה נהרגו האם החרדית נטשה סעדה ושתי בנותיה | החקירה הראתה שנסעה במהירות חריגה וחצתה צומת באור אדום | התביעה ביקשה עונש גבוה יותר, אך בית המשפט אישר את ההסדר שנחתם (חרדים בעולם)
ברקע בחירתו של ממדאני לראשות העיר, תושבים בברוקלין זועמים על היעדר אכיפה משטרתית במסיבות מסוכנות ברחובות העיר | סרטון מסוף השבוע, שצולם בין השכונות החרדיות בורו פארק ופלטבוש, המחיש בין היתר את הסכנה (חרדים בעולם)