בהלה: שישה אנשים יצאו במפתיע מבור ביוב באמצע השכונה החרדית

משטרת ניו יורק פתחה בחקירה רשמית בעקבות אירוע חריג שהתרחש לפנות בוקר יום שישי בשכונת פלטבוש בברוקלין, שכונה עם ריכוז חרדי גבוה במיוחד, במהלכו חדר כוח פיראטי של כשישה בני אדם אל תוך מערכת הניקוז התת-קרקעית של העיר.

האירוע, שהתפתח בשעה 2:00 בלילה עורר בהלה רבה בקרב תושבי האזור, הוביל לחסימת צירים, והצית גל שמועות נרחב בדבר מציאת גופה – דבר שהוזם בהמשך באופן קטגורי על ידי רשויות האכיפה.

על פי ממצאי החקירה הראשונית ועדויות מהזירה, האירוע החל כאשר מספר חשודים הגיעו למקום מצוידים בכלי עבודה, פתחו את מכסה הביוב הממוקם בסמוך לסופרמרקט "כשר קורנר", וירדו אל מעמקי מערכת הניקוז הציבורית.

עדי ראייה דיווחו כי הקבוצה שהתה מתחת לאדמה במשך קרוב לשעתיים, כאשר לאורך כל הזמן הזה נותר מכסה הביוב סגור כמעט לחלוטין. במקביל, אחד מחברי הקבוצה הוצב על המדרכה מעל כשתפקידו לשמש כתצפיתן ולהתריע מפני הגעת כוחות משטרה או עוברי אורח. החשד הציבורי התעורר כאשר סמוך לשעה 4:00 לפנות בוקר, תועדו ששת החשודים כשהם מטפסים בזה אחר זה חזרה אל פני השטח, בתיעוד וידאו שהגיע לידי אתר החדשות המקומי 'פלטבוש סקופ'.

הדיווחים על קבוצת האנשים המגיחה ממעמקי האדמה באמצע הלילה הובילו להקפצה מסיבית של כוחות משטרת ניו יורק ויחידות החירום לזירה. השוטרים סגרו את הרחוב המרכזי לתנועה והחלו בבדיקת פתחי הניקוז. במהלך הפעילות המשטרתית, נפוצו בקבוצות הקהילתיות וברשתות החברתיות הודעות קוליות כוזבות שטענו כי במקום אותרה גופת אדם. נוכח הדיסאינפורמציה והלחץ הציבורי, מיהרה המשטרה להוציא הודעה רשמית בה הבהירה כי מדובר ב"פייק ניוז מוחלט", וכי לא נמצאו כל ממצאים פליליים או גופות באתר.

בחקירת המניע מאחורי הפריצה, אישרו גורמים ב-NYPD לאתר 'פלטבוש סקופ', כך לפי הדיווח באתר YWN, כי על פי החשד, מדובר בקבוצה של "מחפשי אוצרות" תת-קרקעיים. במשטרה מסבירים כי מדובר בתופעה מוכרת, במסגרתה אזרחים חודרים למערכות הניקוז והביוב העירוניות מתוך אמונה כי במקומות אלו מצטברים חפצי ערך. ההנחה הרווחת בקרב קבוצות אלו היא שתכשיטים יקרים, מטבעות, ושעונים שנשמטים מידיהם של הולכי רגל ברחובות ניו יורק, נשטפים עם מי הגשמים דרך תעלות הניקוז אל מערכת הביוב המרכזית ונשארים שם בתוך המשקעים.

יחד עם זאת, משטרת ניו יורק מדגישה כי מדובר בעבירה פלילית חמורה הכרוכה בסכנות בטיחותיות ובריאותיות קיצוניות. כניסה למערכות תת-קרקעיות עירוניות ללא היתר רשמי ופיקוח היא אסורה לחלוטין על פי חוק, ואירועים דומים בעבר כבר הובילו לכתבי אישום ומעצרים בפועל. מכיוון שהחשודים נמלטו מהמקום עם הגעת הניידות הראשונות, חוקרי תחנת המשטרה המקומית אוספים כעת צילומי אבטחה ממוקדים מהאזור ומנהלים מצוד אחר המעורבים במטרה להביאם למעצר.