שישה אנשים שתועדו מגיחים מתוך פתח ביוב באמצע הלילה ליד סופרמרקט כשר פופולרי, גרמו להקפצת כוחות משטרה גדולים ולגל שמועות על גופה שנמצאה במקום. משטרת ניו יורק מיהרה להרגיע, הזימה את השמועות וחשפה את האמת המשעשעת מאחורי התעלומה: מדובר ב"מחפשי אוצרות" שירדו למעמקי האדמה כדי לחפש זהב ותכשיטים אבודים שנשטפו ברחובות העיר (בעולם)
בדיון סוער שנערך בוועדה בכנסת על הביובים והחולדות בעיר בני ברק, יו"ר הוועדה זעם על התירוצים המביכים של ראש העיר ואמר בפתח הדיון: "תושבי בני ברק אינם אזרחים סוג ב' ראש העיר עסוק בהפגנות במקום לדאוג לתושבים" (חדשות חרדים)
בזמן שתושבי בני ברק סובלים מהצפות ביוב פעם אחר פעם, תופעה שלא נולדה רק לאחרונה אלא סיוט מתמשך המלווה כבר שנים רבות כל תושב בני ברקי, זייברט ניסה בימים האחרונים למנוע בכל כוחו דיון בכנסת שיעסוק בסבל התושבים, נכשל ונאלץ להעביר מסר שלא ישתתף בדיון "בשל נסיעה לחו"ל" | 'בבלי' עם הסיפור הבלתי ייאמן והתגובה שלא הגיעה עד כה (חדשות חרדים)
ראש עיריית ביתר עילית נקנס ב-36 אלף שקל והעירייה חויבה לשלם-200 אלף ש"ח, בשל ליקויים נרחבים במערכת הביוב אשר גרמו לפגע סביבתי חמור | "הנאשמים לא ביצעו את כל הדרישות הקבועות בתקנות לתפעול ותחזוקת מערכת הביוב, ולא ערכו ביקורת תקופתית מספקת" (מקומי)