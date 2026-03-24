בלשי מרחב דן פשטו על דירת מסתור ברחוב יוסף הגלילי ברמת גן וחשפו אוצר בלום. בפשיטה נתפסו מעל חצי מיליון שקלים במזומן, מאות אלפי דולרים ויורו, כמעט קילוגרם של מדליוני זהב, צ'קים במיליוני שקלים ומכונה לספירת כסף ששימשה את החשודים (בארץ)
בפעילות זרוע מבצעית יחידת 'חץ יהודה' ממחוז ש"י בכפר הפלסטיני, אותרו כלי נשק מוסתרים בבית עסק לממכר זהב | החשוד בהחזקתם, נעצר על ידי הלוחמים והועבר לחקירת המשטרה | כך נראו רגעי הפשיטה על חנות הזהב ממצלמת קסדת הלוחמים (משטרה)
ארכיאולוגים השלימו חפירת קבר בין 1,000 שנים ומיפוי הממצאים | הממצאים החדשים חושפים פרטים נדירים על מבנה החברה והסמלים של כוח ומעמד באזור קוֹקְלֶה בתקופה הפרה־היספנית, ומחזק את ההבנה של פנמה כמרכז תרבותי חשוב באמריקה המרכזית הקדומה (בעולם)
לפני מספר שבועות דווח על כך שעשרות אברכים שהשקיעו כסף רב ואף חלקם משכנו את הדירה היחידה שלהם, השקיעו במכרות זהב באתיופיה | גדולי הדיינים נדרשו לנושא וכתבו חוות דעת ארוכה על ההשקעה המדוברת, אך בכל מקרה הציבו תמרור אזהרה | בנוסף, תיעוד מאתיופיה של מכרות הזהב המדוברות (חדשות)
גבר מדרום־מזרח סין עורר סערה ברשת לאחר שהציג כיצד הצליח להפיק זהב מכרטיסי סים ישנים | לאחר פרסום הסרטון נרשמה הסתערות על רכישת כרטיסי סים | עם זאת, הוא הזהיר כי מדובר בתהליך מסוכן שאין לנסות בבית (מעניין)
הארכיאולוגית לינדה אוסהיים חפרה באתר בעיר טונסברג כשגילתה תכשיט זהב מעוטר באבן כחולה, שנשמר במצב מושלם במשך כ-800 שנה | הממצא שופך אור חדש על המבנה החברתי של האזור ועל קשרי המסחר של נורווגיה עם אירופה במאה ה-12 (בעולם)
עם קריסת המטבע המקומי לשפל של 1.2 מיליון ריאל לדולר, משקי הבית באיראן נוהרים אל חנויות הזהב, מטבעות החוץ והמטבעות הדיגיטליים במאמץ נואש לשמור על ערך חסכונותיהם | הסנקציות המחודשות, המלחמה הקצרה עם ישראל והאינפלציה המשתוללת הציתו בהלה כלכלית חסרת תקדים (כלכלה)
הזהב רושם שיאים חדשים עם עליות של 38% מתחילת השנה, כשמשקיעים מכל העולם ממהרים להגן על תיקיהם ברקע היחלשות הדולר, תחזיות להורדת ריבית פדרלית ואי שקט גיאופוליטי מתמשך | מומחים מעריכים שהריצה הגדולה עוד לא הסתיימה, והמחיר עשוי לטפס עד 4,000 דולר לאונקיה בשנה הקרובה (כלכלה)
חמישה חשודים מראשל"צ ונתניה נעצרו לאחר שהתפרצו לדירה בעיר בזמן שבעליה היו בחופשה | נגנבו זהב, שעוני יוקרה וכסף מזומן | הוגש נגדם כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים, כולל חילוט רכב בשווי 200,000 ש"ח (פלילי)
החלטה אמריקאית מפתיעה להטיל מכס כבד על מטילי זהב בשוקי הסחורות, פוגעת בעיקר בשווייץ – אחת מיצואניות הזהב הגדולות ביותר לארה"ב. המשקיעים חוששים להמשך היציבות בשוק ובתפקודו של בורסת הסחורות בניו-יורק (כלכלה)