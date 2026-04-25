אלפים צפויים להשתתף

משיכון ו' לאלעד | הערב הלוויית הילדה הקדושה נסיה כראדי הי"ד 

הטרגדיה הקשה עם פטירתה של הילדה הקדושה נסיה כראדי הי"ד, שנפצעה אנושות בערב חג הפסח ונזדככה בייסורים תקופה ארוכה בבית החולים • הלילה בשעה 23:00 ייצא מסע ההלוויה מבית הוריה ברחוב רימון בבני ברק לעבר בית החיים באלעד (דיין האמת)

בני ברק כואבת ומתעטפת באבל: בערב שב"ק סמוך לכניסת השבת הגיע הבשורה הקשה והמרה על פטירתה של הילדה הקדושה נסיה כראדי הי"ד, בת הרב אלעזר אלחנן שיחי' והיא בת 11 בלבד בפטירתה.

נסיה ע"ה נפצעה באורח אנוש מפגיעת טיל בערב חג הפסח האחרון, במהלך מתקפת הכטב"מים והטילים מאיראן. מאז המקרה, נלחמו הרופאים בבית החולים 'שיבא' בתל השומר על חייה, כשבכל רחבי העולם היהודי נישאו תפילות לרפואתה, אך בערב שבת קודש לאחר שנזדככה בייסורים השיבה את נשמתה הטהורה לבוראה.

מסע הלוויה יצא הערב, מוצאי שבת קודש, בשעה 23:00 מבית הוריה ברחוב רימון 10, שיכון ו', בני ברק, לעבר בית העלמין באלעד שם תיטמן.

מי שאמר לעולמו די, יאמר לצרותינו די

