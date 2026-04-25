משיכון ו' לאלעד | הערב הלוויית הילדה הקדושה נסיה כראדי הי"ד 

בני ברק כואבת ומתעטפת באבל: בערב שב"ק סמוך לכניסת השבת הגיע הבשורה הקשה והמרה על פטירתה של הילדה הקדושה נסיה כראדי הי"ד, בת הרב אלעזר אלחנן שיחי' והיא בת 11 בלבד בפטירתה.
נסיה ע"ה נפצעה באורח אנוש מפגיעת טיל בערב חג הפסח האחרון, במהלך מתקפת הכטב"מים והטילים מאיראן. מאז המקרה, נלחמו הרופאים בבית החולים 'שיבא' בתל השומר על חייה, כשבכל רחבי העולם היהודי נישאו תפילות לרפואתה, אך בערב שבת קודש לאחר שנזדככה בייסורים השיבה את נשמתה הטהורה לבוראה.
מסע הלוויה יצא הערב, מוצאי שבת קודש, בשעה 23:00 מבית הוריה ברחוב רימון 10, שיכון ו', בני ברק, לעבר בית העלמין באלעד שם תיטמן.
