אירוע חריג התרחש הבוקר (שני) בסביבות השעה 11:00 בגן החיות הלימודי שבגן האם בחיפה, כאשר צעיר כבן 25, המוכר כהלום קרב, התפרץ אל תוך תחומי הגן וניפץ את שמשת התצוגה הצדדית במתחם הנמר הפרסי.

מצלמות האבטחה המרושתות ברחבי המתחם זיהו את הצעיר מיד עם תחילת ניפוץ הזכוכית, והנהלת הגן הכריזה על מצב כוננות מיוחד תחת שם הקוד "נוהל אננס" - נוהל חירום ייעודי המופעל במקרים של חשש לבריחת בעלי חיים מסוכנים.

למרות הבהלה הראשונית, הבהירה הנהלת הגן כי בשום שלב של האירוע הנמר לא עלה או התקרב לכיוון החלון המנופץ, וכי לא נשקפה כל סכנה ממשית למבקרים או לבעלי החיים במקום.

צוות חירום הוזעק למקום

תוך דקות ספורות מהפעלת האזעקה, הגיע למקום צוות החירום של הגן בראשות הווטרינר הראשי והמטפל הראשי. אליהם הצטרפו מנהל גן החיות, מנכ"ל התאגיד העירוני אתו"ס ועובדים נוספים במטרה להשתלט על הסיטואציה ולמנוע הידרדרות של האירוע.

עם התקרבותו של הצוות, נבהל הצעיר ונמלט לעבר תצוגה מסוכנת אחרת - מתחם הדובים - שם טיפס על עץ גבוה בתוך התצוגה לעיני הצוות המודאג. עובדי גן החיות החלו לנהל עמו שיח וניסו להרגיעו מהקרקע, במקביל לפעולות למילוט המבקרים מהאזור והזעקת כוחות ההצלה.

כוחות משטרה, מד"א ואביו של הצעיר הגיעו במהירות לזירה. בפעולה משותפת ומקצועית, תוך התחשבות מלאה במצבו הנפשי המורכב, חולץ הצעיר מהעץ בבטחה ופונה על ידי גורמי הרפואה להמשך קבלת טיפול והשגחה רפואית.

מהנהלת אתו"ס נמסר בעקבות האירוע: "מעבר למקרה עצמו שטופל במהירות, במקצועיות ובהצלחה, האירוע מזכיר לנו כי מסתובבים בינינו אלפים רבים של פגועי נפש והלומי קרב. אי אפשר אף פעם לדעת מראש מתי תהיה התפרצות כזו - שדורשת מכולנו התייחסות מכילה, רגישה ומחבקת".